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Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

Tasnim: Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
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Фото: TASS/EP/ABACAPRESS
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. Об этом во вторник, 16 января, сообщило агентство Tasnim.

«Объектом нападения является район под названием Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагается одна из крупнейших штаб-квартир группировки», — говорится в материале.

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В декабре 12 правоохранителей погибли, семь человек получили ранения в результате теракта в полицейском участке города Раск на юго-востоке Ирана. По данным Fars, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Адль».

Кроме того, 15 января телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР Ирана взял на себя ответственность за удары.

В этот же день телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в иракском Эрбиле. При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали. Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.

16 января в Иране заявили, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены, заявили в КСИР.

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