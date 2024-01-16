Двое детей погибли в результате удара ВС Ирана по Пакистану
Двое детей погибли в результате удара ВС Ирана по территории Пакистана. Об этом 16 января сообщил МИД страны.
«Погибли двое невинных детей и три девочки получили ранения», — говорится в заявлении пакистанского МИДа.
Ранее в этот день Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном.
Позднее МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана уже был подан протест Пакистана.