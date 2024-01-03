Теракт в иранском Кермане: что известно о происшествии

Днем 3 января на дороге, ведущей к кладбищу, в иранском городе Керман прозвучали два мощных взрыва. На кладбище, где похоронен погибший в 2020 году генерал-лейтенант Касем Сулеймани, проходила памятная церемония, на ней присутствовали сотни людей. Число погибших и пострадавших до сих пор не подсчитано окончательно, однако счет идет на десятки и сотни человек. Власти Ирана уже официально объявили происшедшее террористическим актом. Что известно о трагедии, рассказывают «Известия».

Как произошел теракт в Кермане

В ходе церемонии, посвященной четырехлетней годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, на кладбище в городе Керман на юго-востоке Ирана прозвучало два мощных взрыва с разницей 15 минут. О них тут же сообщило государственное телевидение Ирана: памятная церемония транслировалась в прямом эфире.

Изначально национальные информагентства Ирана передали о 15 погибших, однако счет убитых и раненых продолжает расти. По последним сведениям, погибшими числятся как минимум 103 человека, более 141 получили ранения. Однако, по сообщениям иранских медиа, итоговый счет жертв может оказаться значительно выше. Десятки раненых получили повреждения не от взрывов, а в результате панической давки, возникшей после взрывов, сообщает агентство «Тасним».

В настоящее время на месте работает Красный Полумесяц. Как сообщает представитель организации в провинции Керман Реза Фаллах, команды Красного Полумесяца осуществляют эвакуацию раненых, однако ее серьезно затрудняют заторы из людей, образовавшиеся на дорогах, ведущих с кладбища. Раненых доставляют в госпиталь Шахид Бахонар в Кермане, для наиболее тяжелых уже сейчас организуется доставка в больницы столицы страны Тегерана. Госпиталь Шахид Бахонар сейчас в осаде, люди ищут родственников. Власти через государственное телевидение просят людей не пытаться проникуть в медучреждение, чтобы не создавать хаос, пообещав вывесить списки погибших в течение ближайших часов.

Детали теракта

По имеющимся данным, взрывчатка была установлена на дороге, ведущей к кладбищу, недалеко от входа, в двух больших чемоданах. Два взрыва произошли с интервалом в 15 минут. Как сообщил неназванный источник в спецслужбах, заряды были активированы дистанционно. Представитель провинции Керман в парламенте Ирана Мохаммед Реза Пур-Ибрагими заявил, что первый взрыв был заметно сильнее второго. При этом два заряда взрывчатки находились на удалении от могилы Сулеймани: один на расстоянии около 700 м, другой — около километра.

Как отмечают эксперты, таким образом, взрывчатка была расположена до постов безопасности, через которые проходили участники церемонии, следовавшие непосредственно на кладбище . Могила Сулеймани в ходе теракта повреждений не получила. В сообщениях также упоминалось о взрыве канистр с газом, установленных рядом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Одна из свидетельниц взрыва на кладбище сообщила в прямом эфире иранского телевидения, что один из зарядов был помещен в мусорный бак. «Я не ранена, но моя одежда вся в крови», — сказала женщина. По ее словам, она переходила на другую сторону дороги, когда раздался взрыв.

Как оценивают происшедшее в Иране и за рубежом

Власти Ирана сразу же оценили происшествие в Кермане как теракт. «Взрывы стали результатом террористической атаки», — сообщил в государственных СМИ заместитель губернатора провинции Керман. В ряде мировых СМИ уже были сделаны предположения о причастности к взрывам спецслужб США и Израиля, однако официальной информации от спецслужб Ирана, ведущих следствие, пока не поступало.

Кто такой Касем Сулеймани и кто пришел на церемонию его памяти

Касем Сулеймани — генерал-лейтенант Корпуса стражей исламской революции, элитного военизированного подразделения вооруженных сил Ирана, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» , которое отвечает за проведение специальных операций вне территории Ирана.