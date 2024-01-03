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Число погибших в результате теракта в Иране возросло до 103

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Фото: Tasnim
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Число жертв в результате теракта в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, выросло до 103. Об этом в среду, 3 января, проинформировало агентство Tasnim со ссылкой на главу отделения неотложной помощи Амина Сабри.

«В результате террористических взрывов сегодня днем число мучеников увеличилось до 103», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Между тем количество раненых составляет 141 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

До этого сообщалось о 73 погибшем и 171 раненном в результате теракта в Кермане.

Взрывы в иранской провинции произошли ранее в среду. Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалицирован произошедшее как теракт. По данным Tasnim, первый взрыв произошел в 15:04 по местному времени, когда люди толпились на дороге, ведущей к кладбищу, второй — спустя 13 минут. Как сообщили очевидцы местным СМИ, взрывы инициировали два смертника.

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Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

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