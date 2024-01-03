Власти Кермана назвали взрывы в иранской провинции терактом

Власти иранской провинции Керман назвали взрывы вблизи кладбища, на котором похоронен иранский военный деятель Касем Сулеймани, терактом.

«Этот инцидент является террористической атакой», — приводит слова заместителя губернатора провинции Рахмана Джалали Telegram-канал движения «Хезболла».

Между тем канал приводит заявление репортера студенческого информационного агентства, присутствовавшего на месте происшествия. По его словам, причиной двух взрывов стал террорист-смертник.

В свою очередь, глава Центра неотложной медицинской помощи Кермана Амин Сабри подтвердил террористический характер инцидента в Кермане. Он проинформировал, что в результате взрыва как минимум 20 погибших.

Как сообщили очевидцы местным СМИ, взрывы инициировали два смертника.

Иранское агенство Tasnim тем временем указало время взрывов.

«Первый взрыв произошел в 15:04 по местному времени, когда люди толпились на дороге, ведущей к кладбищу, где находится могила генерала Сулеймани. Второй взрыв произошел спустя 13 минут», — говорится в сообщении.

Источники сообщили репортеру Tasnim в Кермане, что исполнители нападения взорвали два чемодана со взрывчаткой с помощью пультов дистанционного управления.

Ранее в этот день агенство со ссылкой на главу МЧС сообщало о 15 пострадавших и 20 погибших в результате происшествия.

Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.