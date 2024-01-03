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В результате взрыва у кладбища в иранском Кермане погибло не менее 20 человек

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Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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В результате взрыва у кладбища, на котором похоронен иранский военный деятель Касем Сулеймани, в иранском городе Кермане в погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом 3 января сообщило агентство Tansim со ссылкой на главу МЧС.

«15 человек получили ранения и по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва», — говорится в сообщении.

По информации источников агентства, у входа в цветочный сад кладбища Кермана были взорваны две сумки. Преступник, по-видимому, взорвал бомбы с помощью пульта дистанционного управления, добавили в сообщении.

При этом губернатор провинции Керман назвал взрывы терактами, его слова передает агентство FARS.

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Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

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