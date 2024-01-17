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Востоковед назвал упреждающим удар Ирана по террористам в Пакистане

Востоковед Тарасов: удар Ирана по террористам в Пакистане является упреждающим
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Фото: Global Look Press/Sepahnews
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Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и Иран в свою очередь нанес по Пакистану упреждающий удар. Об этом 17 января «Известиям» заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном.

«Атаки Ирана имеют свою специфику, он наносит удары по центрам сепаратистских образований, которые находятся за пределами его территории. Речь идет в данном случае о белуджиских сепаратистских образованиях. Учитывая, что и турки наносят удары по северу Ирака, можно предположить, что Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и, видимо, иранские и турецкие спецслужбы получили информацию и наносят упреждающие удары», — сказал эксперт.

При этом Тарасов усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

«Но это признак очень серьезный. Образовалась воронка, в которую постепенно начинают стягиваться ближневосточные страны. То есть сейчас конфликтная зона уже идет от Израиля, захватывает и Ливан, захватывает Сирию, захватывает Ирак, захватывает Йемен, захватывает Иран. Теперь уже «цунами» направлено в сторону Афганистана и Пакистана. Таким образом складывается широкая дуга нестабильности, и от того, как будут вести себя главные участники этой «большой игры», будет зависеть дальнейшее развитие событий», — заключил он.

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16 января МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечалось, что Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории. Как указали в ведомстве, протест Пакистана уже был подан высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана. Кроме того, временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД Пакистана, чтобы выразить «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана». Подчеркивалось, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране.

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