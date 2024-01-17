Востоковед назвал упреждающим удар Ирана по террористам в Пакистане

Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и Иран в свою очередь нанес по Пакистану упреждающий удар. Об этом 17 января «Известиям» заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном.

«Атаки Ирана имеют свою специфику, он наносит удары по центрам сепаратистских образований, которые находятся за пределами его территории. Речь идет в данном случае о белуджиских сепаратистских образованиях. Учитывая, что и турки наносят удары по северу Ирака, можно предположить, что Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и, видимо, иранские и турецкие спецслужбы получили информацию и наносят упреждающие удары», — сказал эксперт.

При этом Тарасов усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

«Но это признак очень серьезный. Образовалась воронка, в которую постепенно начинают стягиваться ближневосточные страны. То есть сейчас конфликтная зона уже идет от Израиля, захватывает и Ливан, захватывает Сирию, захватывает Ирак, захватывает Йемен, захватывает Иран. Теперь уже «цунами» направлено в сторону Афганистана и Пакистана. Таким образом складывается широкая дуга нестабильности, и от того, как будут вести себя главные участники этой «большой игры», будет зависеть дальнейшее развитие событий», — заключил он.

16 января МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечалось, что Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории. Как указали в ведомстве, протест Пакистана уже был подан высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана. Кроме того, временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД Пакистана, чтобы выразить «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана». Подчеркивалось, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране.