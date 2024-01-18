Семь человек погибли в результате взрывов у ирано-пакистанской границы

Семь человек погибли из-за взрывов в Иране в окрестностях округа Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном. Об этом в четверг, 18 января, сообщает Fars News Agency в Telegram.

По словам властей провинции, погибли три женщины и четверо детей, они не были гражданами Ирана.

Ранее в этот день Пакистан провел контртеррористическую операцию под названием «Марг Бар Сармачар», в ходе которой были нанесены удары по «укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В пакистанском внешнеполитическом ведомстве указали, что такие действия являются проявлением непоколебимой решимости государства защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

До этого, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.