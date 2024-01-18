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Семь человек погибли в результате взрывов у ирано-пакистанской границы

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Фото: commons.wikimedia.org/Dolphinphoto5d
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Семь человек погибли из-за взрывов в Иране в окрестностях округа Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном. Об этом в четверг, 18 января, сообщает Fars News Agency в Telegram.

По словам властей провинции, погибли три женщины и четверо детей, они не были гражданами Ирана.

Ранее в этот день Пакистан провел контртеррористическую операцию под названием «Марг Бар Сармачар», в ходе которой были нанесены удары по «укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В пакистанском внешнеполитическом ведомстве указали, что такие действия являются проявлением непоколебимой решимости государства защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

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До этого, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

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