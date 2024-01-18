Средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородском районом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 января заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По результатам утреннего обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода и Белгородского района 10 ракет в нашу сторону летели. Все успешно сбиты нашей ПВО», — сказал он в видео в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в одном доме в Белгородском районе были выбиты стекла.

Ранее в этот день в Белгороде был запущено оповещение о ракетной опасности.

Накануне Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО, были сбиты семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Позднее Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в нескольких жилых домах. В Минобороны указали, что российские военные уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.