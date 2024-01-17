Средства ПВО уничтожили ракеты РСЗО «Ольха» и БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны РФ 17 января уточнили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью.

«17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО, были сбиты семь дронов. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

Гладков 8 января рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.