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Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям России

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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент России Владимир Путин во вторник, 16 января, назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ.

Президент обратил внимание на то, что украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала их контрнаступления.

«Удары Украины по гражданским объектам в РФ хотят показать народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия России», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Путин напомнил, что Россия для демилитаризации Украины наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Они пытаются показать, что тоже что-то могут сделать. Вместо того чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом и наносят удары по мирным населенным пунктам неизбирательным оружием. Системы залпового огня по площадям просто лупят и все», — объяснил российский лидер.

«Ночью рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе…»
Как увезенные из Белгорода дети вспоминают день обстрела

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Позже, 2 января, ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

Кроме того, 8 января сообщалось, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. Тогда же Министерство обороны РФ заявило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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