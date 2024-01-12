«Ночью рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе…»

Около 400 школьников из Белгорода прибыли на отдых в оздоровительные центры Воронежа и Калуги. Одна группа младшеклассников выехала из города утром 11 января, а вечером того же дня автобус уже привез их в Воронеж. Также в четверг вечером в Калугу выехала группа более старших школьников — для этого власти выделили отдельный железнодорожный вагон. После массированных обстрелов 30 декабря в области были объявлены продленные школьные каникулы. Как детей встретили на местах, что они рассказали о пережитом — в материале «Известий».

«Я очень боюсь звука сирены…»

В загородном лагере Воронежа «Голубой экран» всё готово к приезду белгородских детей, переживших 30 декабря обстрел города, — новогодняя елка в шарах и гирляндах украшает интерьер столовой. Кирпичное двухэтажное здание лагеря со всех сторон окружено хвойными деревьями — здесь легко дышится. В комнатах на три–четыре человека чисто и уютно, в лагере есть спортивный зал со шведской стенкой, большой двор с беседками и турниками. В коридорах — кулеры с питьевой водой.

— Мы с нетерпением ждем наших гостей из Белгорода, — рассказала «Известиям» замглавы администрации Воронежской области по социальной политике Любовь Кулакова. — Лагерь в полной готовности, здесь обеспечено всё необходимое для того, чтобы дети комфортно отдохнули — теплые помещения, пятиразовое питание, полная охрана объекта и медицинское сопровождение.

По словам чиновницы, смена у детей будет длиться 21 день, за это время они успеют хорошо оздоровиться и отдохнуть.

— Ребята едут со своими педагогами, но с нашей стороны им будет организована культурно-досуговая программа — мастер-классы, различные выезды и экскурсии. Мы посетим музеи города, проедем по интересным историческим местам. Ребятам будет очень интересно познакомиться с Воронежем, расскажем им обо всех достопримечательностях нашего города и региона, — пообещала замглавы.

Детей ждет и сбалансированное меню, в котором обязательно будут овощи и фрукты, рассказала «Известиям» сотрудница столовой.

— На завтрак у нас всегда молочная каша, омлет или запеканка, сыр и масло, чай, кофе. На обед обязательно мясное — куриные котлеты или гуляш, гарнир, компот и булочка. На полдник — сок, фрукт и сдоба. На ужин салатик, гарнир и мясное блюдо. Второй ужин — кефир или йогурт, — сказала она.

Пообедав, дети принялись разбирать вещи и устраиваться в своих комнатах.

— Меня зовут Дуся, я приехала потому, что мне так захотелось, а родители это одобрили, — рассказала «Известиям» одна из прибывших девочек. — Я очень боюсь звука сирены, поэтому я согласилась, чтобы его не слушать.

По ее словам, последняя сирена в городе звучала в ночь перед выездом, и это «очень страшно».

— У меня большое окно в комнате, поэтому я близко к нему не подхожу, — рассказала она. — Ночью где-то рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе. Одной спать очень страшно. Тут я хорошо себя чувствую, спокойно. Мама у меня в Москву уехала, а папа мне на прощание помахал рукой и чуть не заплакал.

Евдокия рассказала, что из ее класса в лагерь не поехал больше никто, но здесь она всё равно будет «играть с подругами и знакомиться».

Ученица класса 1Г Есения, с которой «Известия» уже говорили перед отъездом из Белгорода, рассказала, что доехали нормально, в пути «ели и смотрели на природу».

— Я хотела сюда, и меня отправили. Я очень быстро собиралась, взяла с собой вкусняшки, игрушки, вещи и блокнот, — сказала малышка.

Второклассник Тимур рассказал «Известиям», что собирался в лагерь с хорошим настроением и что прошлым летом он уже был в Воронеже, а его родной брат поехал в другой лагерь в Калугу.

— В Белгороде иногда бабахает, еще сирена была. В первый раз я испугался, в другие уже нет, — вспоминал мальчик.

С детьми приехали вожатые. Одна из них, Виктория Сычева, рассказала, что собралась в поездку буквально за день — «решила, что это прекрасная возможность дать детям новые впечатления и самой зарядиться позитивом».

— Для детей это веселое приключение, они очень обрадовались этой поездке, — сказала вожатая. — Ситуация в городе не из простых, я сама взрывов не боялась, привыкла. Да и паникой делу не поможешь.

«Ели, играли, не спал почти никто…»

Еще одна большая группа из 243 детей и 30 сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального министерства образования, выехала из Белгорода вечером 10 января, а на следующий день в 07:00 прибыла на калужский железнодорожный вокзал. Чтобы разместить всех, власти выделили отдельный железнодорожный состав.

В Калуге прибывших встретили сотрудники МЧС и несколько комфортабельных автобусов, которые развезли гостей в два оздоровительных комплекса — «Сокол» и «Витязь».

Сопровождающий педагог Елена Щербинина рассказала «Известиям», что дети в дороге вели себя шумно и весело.

— У всех были телефоны и много еды. Всю ночь они ели, играли, не спал почти никто. Все были счастливы, — сказала она.

Оба лагеря расположены вблизи лесных массивов, пока дети расселялись, рабочие очищали от снега большой, окруженный деревьями двор. Веселые фасады центров украшены новогодней иллюминацией. Здесь уставших с дороги детей решили развлечь просмотром мультфильма, а потом повели в светлую и чистую столовую.

— Готовность лагерей 100%, это наша работа — принимать детей, организовывать им праздник, создавать хорошие впечатления, — рассказала директор Центра развития Калуги Елена Денисова. — Все министерства и ведомства включились, спасибо им всем. Думаю, будем на коньках кататься, на спектакли пойдем в наш ТЮЗ и на экскурсии, покажем Калугу с лучшей стороны, чтобы дети уехали домой спокойными и счастливыми.

Студент педагогического института Ислам Гиняттулин приехал в Калугу с детьми, чтобы работать вожатым. Он рассказал, что уже работал с детьми из города Шебекино Белгородской области (постоянно подвергается обстрелам), когда те приезжали на отдых в Белгород.

— Ребята не взрослые, будут скучать по родителям, поэтому будем стараться дать наибольшее количество тепла и ласки, чтобы на калужской земле они чувствовали себя как дома, — сказал «Известиям» Ислам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что каждый лагерь предварительно проинспектировали сотрудники министерства образования региона. Он успокоил волнующихся родителей и пообещал, что сопровождающие детей будут постоянно держать с ними связь.