«Звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре…»

Первая партия белгородских школьников 10 января выехала из Белгорода на отдых в загородные лагеря других регионов . Пригласили их, в частности, власти Калужской и Воронежской областей — там разместят 400 детей . Учеников младших классов отправили отдыхать на время продленных каникул — в оздоровительных лагерях они пробудут 21 день . Как провожали детей в Белгороде, о чем говорили их родители и как вспоминали день обстрела города — в репортаже «Известий» .

Подальше от тревог

В среду, 10 января, в белгородской школе №50 было многолюдно: с самого утра здесь начали собираться ученики младших классов, чтобы отправиться в загородные лагеря нескольких российских областей . Путевки им предоставила администрация региона, а решение принимали родители, пожелавшие отправить детей подальше от тревог .

В регионе из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января . И губернатор Вячеслав Гладков предложил всем желающим отправить детей на отдых, чтобы они не оставались дома одни, пока родители находятся на работе.

Утром группа детей отправилась в Воронежскую область, а вечером того же дня другая группа поехала дня в Калужскую . Принять 400 гостей согласились губернаторы этих регионов Александр Гусев и Владислав Шапша. В теплых пуховичках и с чемоданами дети вместе с родителями собрались вокруг стоящей в школьном холе новогодней елки. Аналогичные сборы прошли и в других школах Белгорода — №27 и №45 .

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Пока родители разбирались с документами — сверяли списки и писали согласия, — дети в предвкушении поездки общались между собой и играли со своими гаджетами. Все были явно рады, что новогодние каникулы неожиданно продлили .

Отправку ребят сопровождали медики и педагоги, с которыми разговаривали обеспокоенные родители .

— Мою дочь укачивает, присмотрите, пожалуйста, за ней в дороге, — просила, волнуясь, одна из мам.

— А вот этой девочке недавно сделали прививку от кори. Пусть врач на месте посмотрит, потому что разная бывает реакция у детей, — напутствовали организаторы сопровождающих.

Родителей убеждали, что переживать не о чем: всю дорогу детей будут сопровождать машины ГИБДД .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— 112 учеников проведут 21 день на природе в лагере «Голубой экран», параллельно с ними будут заниматься педагоги , — рассказала «Известиям» руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гречанникова.

Она добавила, что в лагере всё будет организовано таким образом, чтобы все были спокойны .

«Готовили новогодние салаты…»

Но сам повод для поездки — массированный обстрел Белгорода 30 декабря — взрослые вспоминают с болью .

— В этот день ничего не предвещало беды. Готовили новогодние салаты, ждали праздников. В итоге их так и не встретили: все белгородцы в трауре , — рассказал «Известиям» отец пятерых детей Андрей.

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Его дочь, ученица младшей школы, отправляется в Воронежскую область, а двух старших сыновей позже отправят в лагерь в Калужскую область.

— Думаю, что для детей это хорошая возможность познакомиться с другими ребятами, провести время вместе. В лагере будут оздоровительные процедуры, много экскурсий, обучение, хорошее питание. Каждый день будет загружен , — отметил мужчина.

Многие малыши уже успели завести друзей.

— Настроение хорошее. В лагере будем есть, спать и играть, — рассказала «Известиям» Есения, которая едет сразу с несколькими подругами.

Ее мама Гульнара рассказала «Известиям», что будет скучать по дочери, но ее безопасность важнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Немного погрущу, но так спокойнее. В день обстрела мы отдыхали в Питере. Когда вернулись, звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре. Не знаю, как люди пережили тот день , — вспоминает она.

У детей, по словам женщины, настрой положительный, они любят ездить в лагерь, но зимой поедут впервые.

Во время последних приготовлений родители положили в сумки бутерброды и воду, кто-то из детей взял с собой в лагерь любимые мягкие игрушки. Обнимали детей. Все погрузились в комфортабельный автобус и помахали друг другу на прощание. Автобус отъехал в сторону Воронежской области.

«Я очень благодарен своим коллегам-губернаторам за своевременную добрососедскую помощь. Надеюсь, что дети получат хорошие и положительные эмоции, а для родителей, конечно же, самое главное — это вопрос безопасности », — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Он добавил, что контроль за детьми будет постоянным, а в лагерях их ждут интересный досуг и образовательная программа .

«Там сейчас неспокойно…»

Помимо Воронежской и Калужской областей детей из Белгорода примут также Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области .

— В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности. Наши специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему ребят , — сообщил в своем Telegram-канале ярославский губернатор Михаил Евраев.

Перед приездом детей все лагеря осмотрят специалисты. По данным белгородских властей, на этой неделе планируется отправить на зимний отдых около 2 тыс. школьников .

Кроме загородных лагерей семьи из Белгорода также принимают пункты временного размещения Старого Оскола . Ранее там находились 189 человек, включая 72 ребенка.

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области