«Звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре…»
Первая партия белгородских школьников 10 января выехала из Белгорода на отдых в загородные лагеря других регионов. Пригласили их, в частности, власти Калужской и Воронежской областей — там разместят 400 детей. Учеников младших классов отправили отдыхать на время продленных каникул — в оздоровительных лагерях они пробудут 21 день. Как провожали детей в Белгороде, о чем говорили их родители и как вспоминали день обстрела города — в репортаже «Известий».
Подальше от тревог
В среду, 10 января, в белгородской школе №50 было многолюдно: с самого утра здесь начали собираться ученики младших классов, чтобы отправиться в загородные лагеря нескольких российских областей. Путевки им предоставила администрация региона, а решение принимали родители, пожелавшие отправить детей подальше от тревог.
В регионе из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. И губернатор Вячеслав Гладков предложил всем желающим отправить детей на отдых, чтобы они не оставались дома одни, пока родители находятся на работе.
Утром группа детей отправилась в Воронежскую область, а вечером того же дня другая группа поехала дня в Калужскую. Принять 400 гостей согласились губернаторы этих регионов Александр Гусев и Владислав Шапша. В теплых пуховичках и с чемоданами дети вместе с родителями собрались вокруг стоящей в школьном холе новогодней елки. Аналогичные сборы прошли и в других школах Белгорода — №27 и №45.
Пока родители разбирались с документами — сверяли списки и писали согласия, — дети в предвкушении поездки общались между собой и играли со своими гаджетами. Все были явно рады, что новогодние каникулы неожиданно продлили.
Отправку ребят сопровождали медики и педагоги, с которыми разговаривали обеспокоенные родители.
— Мою дочь укачивает, присмотрите, пожалуйста, за ней в дороге, — просила, волнуясь, одна из мам.
— А вот этой девочке недавно сделали прививку от кори. Пусть врач на месте посмотрит, потому что разная бывает реакция у детей, — напутствовали организаторы сопровождающих.
Родителей убеждали, что переживать не о чем: всю дорогу детей будут сопровождать машины ГИБДД.
— 112 учеников проведут 21 день на природе в лагере «Голубой экран», параллельно с ними будут заниматься педагоги, — рассказала «Известиям» руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гречанникова.
Она добавила, что в лагере всё будет организовано таким образом, чтобы все были спокойны.
«Готовили новогодние салаты…»
Но сам повод для поездки — массированный обстрел Белгорода 30 декабря — взрослые вспоминают с болью.
— В этот день ничего не предвещало беды. Готовили новогодние салаты, ждали праздников. В итоге их так и не встретили: все белгородцы в трауре, — рассказал «Известиям» отец пятерых детей Андрей.
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Его дочь, ученица младшей школы, отправляется в Воронежскую область, а двух старших сыновей позже отправят в лагерь в Калужскую область.
— Думаю, что для детей это хорошая возможность познакомиться с другими ребятами, провести время вместе. В лагере будут оздоровительные процедуры, много экскурсий, обучение, хорошее питание. Каждый день будет загружен, — отметил мужчина.
Многие малыши уже успели завести друзей.
— Настроение хорошее. В лагере будем есть, спать и играть, — рассказала «Известиям» Есения, которая едет сразу с несколькими подругами.
Ее мама Гульнара рассказала «Известиям», что будет скучать по дочери, но ее безопасность важнее.
— Немного погрущу, но так спокойнее. В день обстрела мы отдыхали в Питере. Когда вернулись, звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре. Не знаю, как люди пережили тот день, — вспоминает она.
У детей, по словам женщины, настрой положительный, они любят ездить в лагерь, но зимой поедут впервые.
Во время последних приготовлений родители положили в сумки бутерброды и воду, кто-то из детей взял с собой в лагерь любимые мягкие игрушки. Обнимали детей. Все погрузились в комфортабельный автобус и помахали друг другу на прощание. Автобус отъехал в сторону Воронежской области.
«Я очень благодарен своим коллегам-губернаторам за своевременную добрососедскую помощь. Надеюсь, что дети получат хорошие и положительные эмоции, а для родителей, конечно же, самое главное — это вопрос безопасности», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.
Он добавил, что контроль за детьми будет постоянным, а в лагерях их ждут интересный досуг и образовательная программа.
«Там сейчас неспокойно…»
Помимо Воронежской и Калужской областей детей из Белгорода примут также Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.
— В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности. Наши специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему ребят, — сообщил в своем Telegram-канале ярославский губернатор Михаил Евраев.
Перед приездом детей все лагеря осмотрят специалисты. По данным белгородских властей, на этой неделе планируется отправить на зимний отдых около 2 тыс. школьников.
Кроме загородных лагерей семьи из Белгорода также принимают пункты временного размещения Старого Оскола. Ранее там находились 189 человек, включая 72 ребенка.