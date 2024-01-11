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«Звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре…»

Дети из Белгорода отправились на зимний отдых в другие регионы
Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
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Первая партия белгородских школьников 10 января выехала из Белгорода на отдых в загородные лагеря других регионов. Пригласили их, в частности, власти Калужской и Воронежской областей — там разместят 400 детей. Учеников младших классов отправили отдыхать на время продленных каникул — в оздоровительных лагерях они пробудут 21 день. Как провожали детей в Белгороде, о чем говорили их родители и как вспоминали день обстрела города — в репортаже «Известий».

Подальше от тревог

В среду, 10 января, в белгородской школе №50 было многолюдно: с самого утра здесь начали собираться ученики младших классов, чтобы отправиться в загородные лагеря нескольких российских областей. Путевки им предоставила администрация региона, а решение принимали родители, пожелавшие отправить детей подальше от тревог.

В регионе из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. И губернатор Вячеслав Гладков предложил всем желающим отправить детей на отдых, чтобы они не оставались дома одни, пока родители находятся на работе.

Утром группа детей отправилась в Воронежскую область, а вечером того же дня другая группа поехала дня в Калужскую. Принять 400 гостей согласились губернаторы этих регионов Александр Гусев и Владислав Шапша. В теплых пуховичках и с чемоданами дети вместе с родителями собрались вокруг стоящей в школьном холе новогодней елки. Аналогичные сборы прошли и в других школах Белгорода — №27 и №45.

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Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Пока родители разбирались с документами — сверяли списки и писали согласия, — дети в предвкушении поездки общались между собой и играли со своими гаджетами. Все были явно рады, что новогодние каникулы неожиданно продлили.

Отправку ребят сопровождали медики и педагоги, с которыми разговаривали обеспокоенные родители.

— Мою дочь укачивает, присмотрите, пожалуйста, за ней в дороге, — просила, волнуясь, одна из мам.

— А вот этой девочке недавно сделали прививку от кори. Пусть врач на месте посмотрит, потому что разная бывает реакция у детей, — напутствовали организаторы сопровождающих.

Родителей убеждали, что переживать не о чем: всю дорогу детей будут сопровождать машины ГИБДД.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

112 учеников проведут 21 день на природе в лагере «Голубой экран», параллельно с ними будут заниматься педагоги, — рассказала «Известиям» руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гречанникова.

Она добавила, что в лагере всё будет организовано таким образом, чтобы все были спокойны.

«Готовили новогодние салаты…»

Но сам повод для поездки — массированный обстрел Белгорода 30 декабря — взрослые вспоминают с болью.

В этот день ничего не предвещало беды. Готовили новогодние салаты, ждали праздников. В итоге их так и не встретили: все белгородцы в трауре, — рассказал «Известиям» отец пятерых детей Андрей.

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Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Его дочь, ученица младшей школы, отправляется в Воронежскую область, а двух старших сыновей позже отправят в лагерь в Калужскую область.

— Думаю, что для детей это хорошая возможность познакомиться с другими ребятами, провести время вместе. В лагере будут оздоровительные процедуры, много экскурсий, обучение, хорошее питание. Каждый день будет загружен, — отметил мужчина.

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Многие малыши уже успели завести друзей.

— Настроение хорошее. В лагере будем есть, спать и играть, — рассказала «Известиям» Есения, которая едет сразу с несколькими подругами.

Ее мама Гульнара рассказала «Известиям», что будет скучать по дочери, но ее безопасность важнее.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Немного погрущу, но так спокойнее. В день обстрела мы отдыхали в Питере. Когда вернулись, звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре. Не знаю, как люди пережили тот день, — вспоминает она.

У детей, по словам женщины, настрой положительный, они любят ездить в лагерь, но зимой поедут впервые.

Во время последних приготовлений родители положили в сумки бутерброды и воду, кто-то из детей взял с собой в лагерь любимые мягкие игрушки. Обнимали детей. Все погрузились в комфортабельный автобус и помахали друг другу на прощание. Автобус отъехал в сторону Воронежской области.

«Я очень благодарен своим коллегам-губернаторам за своевременную добрососедскую помощь. Надеюсь, что дети получат хорошие и положительные эмоции, а для родителей, конечно же, самое главное — это вопрос безопасности», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

родители
Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Он добавил, что контроль за детьми будет постоянным, а в лагерях их ждут интересный досуг и образовательная программа.

«Там сейчас неспокойно…»

Помимо Воронежской и Калужской областей детей из Белгорода примут также Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.

— В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности. Наши специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему ребят, — сообщил в своем Telegram-канале ярославский губернатор Михаил Евраев.

Перед приездом детей все лагеря осмотрят специалисты. По данным белгородских властей, на этой неделе планируется отправить на зимний отдых около 2 тыс. школьников.

Кроме загородных лагерей семьи из Белгорода также принимают пункты временного размещения Старого Оскола. Ранее там находились 189 человек, включая 72 ребенка.

дети
Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области
Справка «Известий»

Обстрел Белгорода в канун Нового года, 30 декабря, стал самым разрушительным с начала спецоперации. По состоянию на 9 января, в списке пострадавших числятся более 100 человек, 25 погибли, из больниц выписались 13 человек.

Сейчас в медучреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Еще три человека получили ранения 8 января, они в реанимации — в тяжелом, но стабильном состоянии, отметил Вячеслав Гладков.

Также город в ежедневном режиме продолжает восстанавливать пострадавшие от обстрела оконные конструкции, уже восстановлено почти 2,5 тыс. кв. м, еще около 1,5 тыс. кв. м остаются в работе. Также проводятся работы по восстановлению кровли, внутренних помещений.

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