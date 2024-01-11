Приграничная служба: как ВС РФ могут защитить города от обстрелов

Самый эффективный и надежный способ прекратить обстрелы российских городов со стороны украинских боевиков — как можно дальше отодвинуть от них линию боевого соприкосновения, считают все опрошенные «Известиями» эксперты. Среди способов защиты от терактов ВСУ они назвали противовоздушную оборону, средства радиоэлектронной борьбы и уничтожение артиллерийских расчетов врага. 10 января украинские формирования выпустили десятки боеприпасов по Белгородской, Брянской, Курской областям. Подробнее о способах защиты наших городов от обстрелов — в материале «Известий».

Минимизировать и ликвидировать

Приграничные регионы продолжают страдать от обстрелов и атак беспилотников со стороны украинских боевиков. Только с 9 по 10 января по шести районам Белгородской области было выпущено 54 снаряда, в том числе семь осколочных боеприпасов с дронов. Больше всего ударов зафиксировано в хуторе Старый Волоконовского района: шесть минометных снарядов и 19 гранатометных выстрелов. Разрушения зафиксированы в поселках Разумное, Северный и в Тавровском сельском поселении. Пострадали семь домов, гараж и 12 автомобилей.

— Российские военные сделают всё, чтобы сначала минимизировать, а затем и ликвидировать угрозу обстрелов российских городов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) , — заявил накануне во время брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

По его словам, удары по приграничным территориям происходят из-за того, что украинские боевики не гнушаются обстреливать гражданские объекты, а также использовать кассетные боеприпасы, нанося удары по центру города.

Страдает не только белгородский регион. В Курской области российские военные сбили 10 января четыре беспилотника самолетного типа. Один из них был уничтожен над Курчатовским районом, где расположена атомная станция. Также ВФУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, в результате от осколочных ранений погибла местная жительница.

По территории Брянской области со стороны Украины за сутки было выпущено более 14 снарядов. Под огонь попали села Лемешовка и Азаровка. Повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

Военный эксперт Василий Дандыкин в конце декабря побывал у самой границы в Брянской области — в поселке Белая Березка, который не раз подвергался обстрелам со стороны ВФУ. По его словам, «сейчас у жителей настроение нормальное, не паническое: есть понимание, что вопрос с обстрелами будет решен, а противник — отброшен».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Полоса безопасности

Первая мера, которую надо предпринять, — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от наших городов по меньшей мере на 50–70 км. Обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Такое же мнение высказал и Василий Дандыкин, отметив, что протяженность границы только Белгородской области с Украиной — около 500 км, а она еще и извилистая.

— У Брянской с Сумской и Черниговской областями граница на протяжении сотен километров. Там еще лесистая местность, в Белгородской области лесостепная, но тем не менее это позволяет противнику маневрировать в серой зоне и стрелять. Причем порой доходило, что стреляли танки , — уточнил эксперт.

Сбивать с курса

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенжиев подчеркнул, что технологическая защита также имеет важное значение при попытках минимизировать обстрелы российских городов.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Благодаря им уничтожаются украинские ракеты, дроны и другие воздушные средства, которые бьют по нашим городам, — рассказал он.

За время проведения СВО российские силы ПВО научились перехватывать высокоточные боеприпасы, такие как управляемые бомбы GLSDB. Американское издание Politico подтвердило, что российская армия способна воздействовать на бортовое оборудование подобных снарядов и сбивать их с курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Лучшая защита — нападение

Еще один способ защиты наших городов — уничтожение орудий, из которых ведется стрельба, вместе с их расчетами, продолжил Александр Перенджиев.

Важность контрбатарейной стрельбы отметил и Василий Дандыкин. По его словам, сейчас большая надежда на САУ «Коалиция-СВ». О начале поставок ее в российские артиллерийские подразделения в зоне СВО в конце декабря писали «Известия». В арсенале «Коалиции-СВ» есть высокоточные боеприпасы, а сама она полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — после этого бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Но самое главное, дальность стрельбы САУ — до 80 км.

— Второй момент — нужно применять нашу авиацию, в том числе планирующие бомбы, — добавил эксперт.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» (на переднем плане) Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Перенджиева, необходимо также уничтожать места, где хранятся, изготавливаются и ремонтируются ракеты. И российские военные это делают.

Однако, по мнению Мураховского, всё же главный способ защитить приграничные города России от обстрелов со стороны ВФУ — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от наших границ. Остальные меры эффективны, но не дают полной гарантии.

Запад в помощь

Американцы фактически дают добро на обстрел российских городов, продолжая поставлять дальнобойное оружие и ракеты, напомнил Василий Дандыкин, добавив, что немецкие крылатые ракеты Taurus уже на подходе, а это 500–600 км дальности.

Его слова подтверждает высказывание бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что страны Запада сами предложили Киеву эту тактику, так как их целью с самого начала конфликта было вызвать панику и хаос в России.

— «Надо убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира». Этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева, — указала Кнайсль.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Кроме того, НАТО делится всеми данными своей разведки с Киевом. По словам военного эксперта, уже видна закономерность: если возле Крыма или Севастополя появились американские беспилотники, значит, стоит ждать удара со стороны Украины. США также дают украинским боевикам информацию о залпах наших ракет.

— Благо они достигают своей цели за 5–6 минут, а не за полчаса или час, — подчеркнул Василий Дандыкин. — То, что мы наблюдаем на границе, — тоже элемент участия НАТО. Как только противник отстрелялся по западной наводке, он сразу сворачивается и уходит. А спрятаться есть где. Поэтому важно уничтожать в тылу противника американские зенитные ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня Vampire из Чехии.