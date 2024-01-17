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В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские военные уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом 17 января сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Минобороны, уничтожить реактивные снаряды и перехватить беспилотники удалось благодаря дежурным средствам противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее в этот день мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО, были сбиты семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества.

В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.

Позднее Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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