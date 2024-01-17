Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется.
Ранее в этот день мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО, были сбиты семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО было уничтожено семь украинских ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.
16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.
30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.
Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.