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В Белгороде объявили ракетную опасность
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В Белгороде объявили ракетную опасность

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Фото: РИА Новости/Павел Колядин
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В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом 17 января сообщила мэрия города.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что оповещение ракетной опасности также запущено в Валуйках.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день мэрия Белгорода также предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки, в одном из поселков произошло отключение электричества. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Позднее Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в нескольких жилых домах. В Минобороны указали, что российские военные уничтожили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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