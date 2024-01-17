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Ирак призвал провести заседание Совета ЛАГ в связи с ударами Ирана по Эрбилю

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Фото: REUTERS/Azad Lashkari
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Ирак призвал Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) провести заседание в среду, 17 января, после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) по Иракскому Курдистану, городу Эрбиль. Об этом сообщает иракское министерство иностранных дел.

«Ирак призвал Совет Лиги арабских государств провести экстренное заседание в среду, 17 января 2024 года, чтобы осудить иранскую бомбардировку города Эрбиль», — сказано в заявлении МИДа.

В ведомстве добавили, что сессия будет проведена для консультаций, координации и осуждения случившегося.

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В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.

Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак. Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что при ударе баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали. Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала эти удары со стороны Ирана безрассудными и неточными, а также отметила, что власти Соединенных Штатов поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.

В МИД Ирака назвали обстрел иранскими силами Курдистана агрессией против суверенитета и безопасности страны. Также страна направила жалобу в Совет Безопасности ООН после случившегося. Ирак также отозвал своего посла, находящегося в Тегеране.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с «Известиям» заявил, что удары Ирана по Эрбилю могут быть местью за атаки Израиля по Ливану.

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