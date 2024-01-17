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Эксперт по зимнему плаванию дал советы россиянам перед Крещением

Эксперт Лосев рассказал, как правильно окунаться в крещенскую купель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Традиция погружаться на Крещение в прорубь подходит далеко не всем. О том, как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение и кому не стоит участвовать в этом старинном обряде, 17 января в интервью радио Sputnik рассказал председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев.

«Не рекомендуется окунаться людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, например проблемы с сердцем, с давлением. Когда просто какая-то острая фаза болезни, допустим простуда, тоже не стоит этого делать. В таком случае купание точно не пойдет на пользу», — сказал он.

Лосев отметил, что люди опускаются в ледяную воду, температура которой является минусовой. Это очень большой стресс для организма, поэтому если иммунитет еще не способен это принять, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Однако если нет серьезных ограничений и очень хочет окунуться в прорубь, то необходимо заранее подготовиться к крещенским купаниям, добавил эксперт.

«Это может быть контрастный душ: стоим под теплой водой и потихонечку переходим на холодную, секунд по десять. В дальнейшем увеличиваем время нахождения в прохладной воде и уменьшаем ее температуру. Люди, привыкшие к холодной воде, могут холодный душ принимать. Это может быть и обливание. Взяли ведерко или тазик, вылили на себя холодную воду — уже хорошо, организм начинает тренироваться», — советует Лосев.

По возможности лучше заранее посетить специальные места и там окунуться, это могут быть домики моржей, базы купания или купели. Эксперт отметил, что сейчас температура воды в этих водоемах не нулевая, а находится на отметке примерно в 5–6 градусов. Также в таких местах есть люди, которые занимаются этим давно, соответственно, они могут что-то объяснить и как-то подстраховать.

Кроме этого, Лосев напомнил о правилах безопасного зимнего купания. Он обратил внимание на то, что не стоит опускать голову под воду, так как на это может проявиться очень сильная реакция, в частности сужение сосудов.

«Один из вариантов — надеть обычную зимнюю шапку, потому что через голову уходит очень большое количество тепла. Поэтому мы защищаем голову, если хотим купаться комфортно. После купания обязательно по возможности пойти в теплое помещение. Быстро вытереться насухо и переодеться. Растираться не рекомендую, потому что холодная кожа может получить какие-то повреждения. Поможет согревающий чай, в него можно добавить облепиху, лимон, имбирь, мед, кто-то перец добавляет», — посоветовал эксперт.

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Накануне, 16 января, директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин в разговоре с «Известиями» сказал, что во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Он предупредил, что окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни.

8 января врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям», что рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Неподготовленным людям лучше не рисковать. Купания могут завершиться плачевно для людей с ишемической болезнью сердца, гипертензией, пороками сердца и аритмией, ХОБЛ, неврологическими патологиями, указала Бурнацкая.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

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