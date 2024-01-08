Врач рассказала, как безопасно окунаться в прорубь

Для многих россиян стало доброй традицией накануне Крещения Господня окунаться в прорубь. Однако врачи предупреждают, что воздействие холодной воды на организм может как обострить хронические заболевания, так и привести к гибели. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая 8 января рассказала «Известиям», какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить нежелательного развития событий.

По слова врача, рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также занимаются закаливанием.

«Неподготовленным людям лучше не рисковать. Авантюра может завершиться плачевно для людей с ишемической болезнью сердца, гипертензией, пороками сердца и аритмией, ХОБЛ, неврологическими патологиями. Очевидно, что любые вирусные и простудные заболевания являются противопоказанием для купания в ледяной воде, это усилит симптоматику и усугубит ситуацию. Избегать окунания в прорубь стоит беременным и детям. Вынашиваете ребенка — уже немалый стресс, не стоит усугублять его и ледяной водой», — сказала она.

Дети имеют несовершенную систему терморегуляции: они быстро перегреваются и переохлаждаются, указала Бурнацкая. С точностью предсказать, как поведет себя детский организм, невозможно. Кроме того, добавляется и психологический фактор. В экстренный ситуации и взрослый человек может совершить необдуманный поступок, а ребенок тем более.

Чтобы купание было безопасным, нужно придерживаться ряда правил. Так, выбирайте только оборудованные места, где присутствуют спасатели, если это невозможно, то не погружайтесь в одиночку. Разденьтесь, но не спешите сразу окунаться, дайте телу привыкнуть к температуре окружающей среды.

«Окунаться надо медленно. Запрещено нырять, это увеличивает потерю температуры и риск получения шока от холода. В воде можно находиться не более минуты, чтобы не допустить переохлаждения. Заблаговременно следует подготовить полотенце, халат и одежду, чтобы не простыть. После купания можно и даже нужно выпить горячего чая, припасите термос с напитком до погружения. Ни в коем случае нельзя ни до, ни после употреблять алкоголь», — дала рекомендации Бурнацкая.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

25 декабря врач аллерголог-иммунолог, детский гастроэнтеролог «ИНВИТРО — Воронеж» Людмила Маховая рассказала «Известиям», как поддержать иммунитет зимой, чтобы снизить риск заражения ОРВИ и другими болезнями. По ее словам, ничто так не истощает иммунную систему, как хронический стресс. Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общения с близкими людьми. Врач также посоветовала научиться получать удовольствие от работы и ежедневной рутины, а также меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов. Всё это поможет снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.