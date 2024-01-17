Крещение Господне в 2024 году: когда купаться и набирать святую воду

Дата Крещения является фиксированной и всегда приходится на 19 января. Согласно церковному преданию, в этот день Иисус Христос вошел в воды Иордана и на него снизошел Святой Дух в образе голубя. В 2024 году праздник будет отмечаться верующими в пятницу. Ежегодно тысячи православных христиан окунаются в прорубь в честь этого события, поскольку верят, что этот процесс очищает от грехов. Однако священнослужители напоминают, что праздник в последнюю очередь связан с купаниями, а главное в нем — духовная жизнь христианина. Истоки и традиции праздника, приметы и запреты — в материале «Известий».

Крещение 2024: история и смысл праздника

Православные христиане ежегодно празднуют Крещение Господне 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан.

Крещение Господне входит в двенадцать главных двунадесятых христианских праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Изначально верующие отмечали Рождество и Крещение в один день — 6 января. Праздник назывался Богоявлением, и изначальный его смысл был в прославлении явления Сына Божия во плоти. Однако впоследствии даты почитания этих событий разделили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Евангелие гласит, что после странствий в пустыне пророк Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи совершали религиозные омовения. На этом месте он рассказывал народу о покаянии и начал крестить людей в местных водах для очищения от грехов. Иисус также пришел к водам Иордана и попросил Иоанна крестить его. Сразу после с небес сошел Святой Дух в виде голубя, и окружающие услышали слова Бога Отца, назвавшего Иисуса своим сыном. Принято считать, что именно так впервые миру была явлена Святая Троица, а Иисус с этого дня начал проповедовать на земле.

Крещение 2024: какого числа, когда купаются в проруби, суть праздника

Крещение Господне: расписание богослужений 18 и 19 января 2024 года

В Крещенский сочельник 18 января совершаются два богослужения, утренние Царские часы и вечерняя служба с молебном водосвятия или чином Великого освящения воды. По традиции зачастую он проходит не в храме, а на ближайшем водоеме. При этом во льду чаще всего вырубается прорубь в виде креста, называемая «иорданью» и над этим местом совершается служба. Всенощная длится долго и в зависимости от храма может закончится заполночь или ближе к утру 19 января. После службы освященную крещенскую воду может взять любой желающий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Утром 19 января, в день Крещения Господня, также служат божественную литургию и повторяют чин Великого освящения воды. Расписание конкретных богослужений стоит своевременно узнавать в официальных источниках приходов.

Как и в Рождественский сочельник, накануне Крещения Господня верующие придерживаются строгого поста, в сам праздник 19 января поста нет.

Крещенский сочельник 2024: дата, когда освящают и набирают святую воду

Когда и где купаются на Крещение в проруби

Православному празднику Крещения сопутствует давняя народная традиция — погружение в студеную воду в ночь с 18 на 19 января. Во всех городах России местные службы готовят специализированные проруби. В целях безопасности отдавать предпочтение стоит исключительно таким местам. Так, в прошлом году в столице было подготовлено 57 прорубей для купания . В Санкт-Петербурге организовали 20 купелей. В специально оборудованных для этого местах дежурят спасательные службы.

Где купаться в проруби в Москве на Крещение 2023. Графика

Для купаний существует несколько противопоказаний:

— Воспалительные заболевания носоглотки;

— Глаукома и конъюнктивит;

— Заболевания органов дыхания, мочеполовой, периферической нервной и центральной нервной системы;

— Сахарный диабет и тиреотоксиоз;

— Желудочно-кишечные заболевания.

Священнослужители подчеркивают, что народная забава окунаться в ледяную воду появилась в России совсем недавно и не считается исконной частью праздника. Тем более, что не купание в проруби смывает с человека грехи, а большая духовная работа. Другое дело, что вода действительно является неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Как пояснил «Известиям» епископ Пантелеимон, очень важно в этот день или накануне, в Крещенский сочельник, прийти в храм и постараться понять те слова, которые там поют и читают. Для тех, кто никогда не участвовал в Литургии или был давно, необходимо приступить к таинству, которое называют «вторым крещением» — к исповеди.

— Я никогда в прорубь не погружаюсь и знаю многих людей, которые этим не увлекаются. Как и многих, которые купаются, но о Троице и об исповеди ничего не знают. Вопрос о купании в проруби нужно оставить на свободное произволение тех, кто это любит, — уточнил епископ.

Где купаться в проруби в Санкт-Петербурге на Крещение-2023. Графика

Когда освящают и набирают святую воду на Крещение

Традиционно в храмах воду освещают как на Крещенский сочельник 18 января, так и в сам день праздника. В молитвах на освящение воды говорится о придании ей благодатных свойств, а также о помощи и просвещении тех, кто набирает эту для питья, кропления, освящения домов. Считается, что все земные воды в ночь с 18 на 19 января являют присутствие благодати Божией.

Крещенскую воду в день праздника можно пить без ограничений. В другие дни, по установившейся традиции, крещенскую воду следует пить натощак. Хранить емкость с водой важно в чистом месте, ближе к иконам и другим освященным предметам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Майшев

Приметы и запреты на Крещение в 2024 году

Крещение, как и любые другие религиозные события, имеет вокруг себя ряд запретов и народных примет. Например, во время Крещения стоит воздержаться от ссор и злословия. Следует также отложить уборку на потом и не выбрасывать в этот день продукты питания.

В народных традициях на Крещение было не принято стирать, так как считается, что в этот период вся вода становится особенной и приравнивается к освященной. Также в древности верили, что на Крещение не стоит плакать, иначе весь следующий год пройдет в слезах.