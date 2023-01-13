Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минфина Австрии госпитализирован после падения с электросамоката
Общество
Путин поручил создать центр для реабилитации участников спецоперации
Мир
НАТО перебросит в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета
Мир
Министр обороны Украины заявил о принадлежности страны де-факто к НАТО
Общество
В России могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос совершенствования общественного контроля за выборами в РФ
Общество
Путин поручил представить идеи компенсаций за жилье в новых регионах РФ
Мир
На Украине предупредили о возможных аварийных отключениях света
Мир
NBC сообщил об обвинениях в домашнем насилии в адрес создателя «Рика и Морти»
Мир
В Сербии выступили против членства Косово в ООН
Армия
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Общество
В Москве расследуют убийство 97-летнего советского ученого
Сюжет:

Где купаться в проруби в Санкт-Петербурге на Крещение-2023. Графика

0

В январе приходит время традиционных крещенских купаний — многие православные чтут этот обряд и отправляются к проруби в день праздника. В Санкт-Петербурге специально для них оборудовали несколько безопасных мест для погружения в студеную воду.

В 2023 году время купаний приходится на 18–19 января. В Северной столице организуют около 20 купелей для желающих совершить погружение. Власти города на Неве напоминают, что у такого купания могут быть медицинские противопоказания и прежде чем совершить ритуал, необходима консультация со специалистом.

По сложившейся традиции главную иордань Петербурга установят у Петропавловской крепости в акватории Невы. Именно у этой купели собирается больше всего верующих в Северной столице. Безопасные площадки откроются и в других районах города:

Василеостровский район

  • В.О. наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2 (Оптинское подворье)

Выборгский район

  • ул. Никольская, д. 13 (Среднее Суздальское озеро);
  • ул. Большая Озерная, д. 84 (Среднее Суздальское озеро);
  • пр. Раевского, д. 22, корп. 4, лит. А (Ольгинский пруд, купель моржей);
  • пос. Левашово, карьер Новоселки.
  • Колпинский район
  • пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (территория церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского);
  • г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 2 (территория Свято-Троицкого прихода).

Красносельский район

  • Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии);
  • Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1 (территория храма в честь чуда архистратига Михаила в Хонех).
  • Кронштадтский район
  • г. Кронштадт, Средняя гавань Финского залива в районе Петровской пристани (Петровский парк).

Курортный район

  • г. Сестрорецк, Петровская наб., д. 1 (территория храма апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив);
  • пос. Песочный, ул. Мельничная, д. 32 (купель возле часовни преподобного Серафима Саровского).
  • Невский район
  • пр. Обуховской Обороны, д. 24 (церковь Матроны Босоножки).

Петроградский район

  • Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости);
  • Купель у Аптекарской наб. (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а).

Петродворцовый район

  • г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);
  • пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви святых апостолов Петра и Павла в Знаменке);
  • пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни);
  • пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки).

Пушкинский район

  • г. Пушкин, Колонистский пруд (территория СПС № 17);
  • г. Павловск, п. Динамо, Павловское ш., д. 10 (Лечебный пруд);
  • п. Шушары, территория Детскосельский, ул. Центральная, уч. 34.
  • Фрунзенский район:
  • Южное шоссе д. 57, к. 2 (парк героев-пожарных).
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023