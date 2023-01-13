Где купаться в проруби в Санкт-Петербурге на Крещение-2023. Графика

В январе приходит время традиционных крещенских купаний — многие православные чтут этот обряд и отправляются к проруби в день праздника. В Санкт-Петербурге специально для них оборудовали несколько безопасных мест для погружения в студеную воду.

В 2023 году время купаний приходится на 18–19 января. В Северной столице организуют около 20 купелей для желающих совершить погружение. Власти города на Неве напоминают, что у такого купания могут быть медицинские противопоказания и прежде чем совершить ритуал, необходима консультация со специалистом.

По сложившейся традиции главную иордань Петербурга установят у Петропавловской крепости в акватории Невы. Именно у этой купели собирается больше всего верующих в Северной столице. Безопасные площадки откроются и в других районах города:

Василеостровский район

В.О. наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2 (Оптинское подворье)

Выборгский район

ул. Никольская, д. 13 (Среднее Суздальское озеро);

ул. Большая Озерная, д. 84 (Среднее Суздальское озеро);

пр. Раевского, д. 22, корп. 4, лит. А (Ольгинский пруд, купель моржей);

пос. Левашово, карьер Новоселки.

Колпинский район

пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (территория церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского);

г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 2 (территория Свято-Троицкого прихода).

Красносельский район

Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии);

Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1 (территория храма в честь чуда архистратига Михаила в Хонех).

Кронштадтский район

г. Кронштадт, Средняя гавань Финского залива в районе Петровской пристани (Петровский парк).

Курортный район

г. Сестрорецк, Петровская наб., д. 1 (территория храма апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив);

пос. Песочный, ул. Мельничная, д. 32 (купель возле часовни преподобного Серафима Саровского).

Невский район

пр. Обуховской Обороны, д. 24 (церковь Матроны Босоножки).

Петроградский район

Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости);

Купель у Аптекарской наб. (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а).

Петродворцовый район

г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви святых апостолов Петра и Павла в Знаменке);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки).

Пушкинский район