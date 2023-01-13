Где купаться в проруби в Санкт-Петербурге на Крещение-2023. Графика
В январе приходит время традиционных крещенских купаний — многие православные чтут этот обряд и отправляются к проруби в день праздника. В Санкт-Петербурге специально для них оборудовали несколько безопасных мест для погружения в студеную воду.
В 2023 году время купаний приходится на 18–19 января. В Северной столице организуют около 20 купелей для желающих совершить погружение. Власти города на Неве напоминают, что у такого купания могут быть медицинские противопоказания и прежде чем совершить ритуал, необходима консультация со специалистом.
По сложившейся традиции главную иордань Петербурга установят у Петропавловской крепости в акватории Невы. Именно у этой купели собирается больше всего верующих в Северной столице. Безопасные площадки откроются и в других районах города:
Василеостровский район
- В.О. наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2 (Оптинское подворье)
Выборгский район
- ул. Никольская, д. 13 (Среднее Суздальское озеро);
- ул. Большая Озерная, д. 84 (Среднее Суздальское озеро);
- пр. Раевского, д. 22, корп. 4, лит. А (Ольгинский пруд, купель моржей);
- пос. Левашово, карьер Новоселки.
- Колпинский район
- пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (территория церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского);
- г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 2 (территория Свято-Троицкого прихода).
Красносельский район
- Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии);
- Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1 (территория храма в честь чуда архистратига Михаила в Хонех).
- Кронштадтский район
- г. Кронштадт, Средняя гавань Финского залива в районе Петровской пристани (Петровский парк).
Курортный район
- г. Сестрорецк, Петровская наб., д. 1 (территория храма апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив);
- пос. Песочный, ул. Мельничная, д. 32 (купель возле часовни преподобного Серафима Саровского).
- Невский район
- пр. Обуховской Обороны, д. 24 (церковь Матроны Босоножки).
Петроградский район
- Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости);
- Купель у Аптекарской наб. (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а).
Петродворцовый район
- г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);
- пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви святых апостолов Петра и Павла в Знаменке);
- пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни);
- пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки).
Пушкинский район
- г. Пушкин, Колонистский пруд (территория СПС № 17);
- г. Павловск, п. Динамо, Павловское ш., д. 10 (Лечебный пруд);
- п. Шушары, территория Детскосельский, ул. Центральная, уч. 34.
- Фрунзенский район:
- Южное шоссе д. 57, к. 2 (парк героев-пожарных).