Где купаться в проруби в Москве на Крещение 2023. Графика
Православному празднику Крещения сопутствует давняя традиция — погружение в студеную воду. Традиционные купания в проруби в Москве пройдут 18–19 января.
В целях безопасности для погружения нужно выбирать только специально оборудованные для этого места. Так, по распоряжению властей столицы в городе подготовили 57 иорданей и прорубей для крещенских купаний.
На каждой точке будут дежурить спасатели и медики. Для удобства граждан оборудованы спуски к воде. Окунуться в прорубь смогут жители любого округа Москвы.
Префектура САО
- Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, вл. 38А
- Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС «Левобережная» (Прибрежный проезд, д. 1-7)
- Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8
- Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная» (Ленинградское шоссе, д. 25-45)
Префектура СВАО
- Дворцовый пруд, ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1
Префектура ВАО
- Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18
- Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.2
- Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж
- Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО «Сокольники»
- Озеро Белое, ул. Заозерная, д. 2-6
Префектура ЮАО
- Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д.1
- Пруд Бекет, Загородное ш., вл. 2
- Борисовские пруды, ул. Борисовские пруды, вл.2
Префектура ЮЗАО
- Пруд Зелёнка, Нахимовский пр-т, вл. 8
- Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д.3
- Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12
- Черневский пруд (верхний), ул. Черневская, стр.1
- Пруд № 4 на территории санатория РАН, ул. Профсоюзная, д. 123 Б
Префектура ЗАО
- р. Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д. 21
- Ул. Большая Филевская, д. 40А (ГАУК ПКиО «Фили»)
- р. Москва в поселке Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41
- Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а)
Префектура СЗАО
- Ландшафтный парк Митино, ул. Барышиха, вл. 4
- ПИП «Покровское-Стрешнево» (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д. 3
- Ул. Свободы, д. 56, ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино»
- Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, к. 3
- Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского
- Ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро
- Карамышевская наб., д. 13-15
- Ул. Авиационная, д. 79-1, «Яхт-порт «Алые паруса»
- Пруд в с. Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова)
Префектура ЗелАО
- Зона отдыха «Черное озеро»
- Зона отдыха озеро «Школьное»
Префектура ТиНАО
- п. Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, ул. Андрея Тарковского, д. 1
- п. Вороновское, с. Покровское, д. 11, купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы
- п. Вороновское, с. Богоявление, д. 1
- н. Вороновское, с. Никольское, ул. Центральная, вл. 29
- п. Воскресенское, д. 11А, клуб-отель «Воскресенское»
- п. Десеновское, вблизи дер. Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской
- п. Кленовское, дер. Товарищево, д. 9А
- п. Кленовское, д. Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской
- п. Краснопахорское, с. Былово, д. 82
- п. Марушкинское, д. Марушкино, народный парк «Ручеек»
- п. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа
- п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 43
- п. Московский, пр. пр. 389
- п. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов
- п. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской
- п. Роговское, д. Васюнино, д. 88
- г.о. Троицк, зона отдыха «Заречье», МУСП «Рыболовно-спортивная база»
- п. Филимонковское, д. Кнутово
- п. Щаповское, с. Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы
- п. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22