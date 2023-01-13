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Где купаться в проруби в Москве на Крещение 2023. Графика

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Православному празднику Крещения сопутствует давняя традиция — погружение в студеную воду. Традиционные купания в проруби в Москве пройдут 18–19 января.

В целях безопасности для погружения нужно выбирать только специально оборудованные для этого места. Так, по распоряжению властей столицы в городе подготовили 57 иорданей и прорубей для крещенских купаний.

На каждой точке будут дежурить спасатели и медики. Для удобства граждан оборудованы спуски к воде. Окунуться в прорубь смогут жители любого округа Москвы.

Префектура САО

  • Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, вл. 38А
  • Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС «Левобережная» (Прибрежный проезд, д. 1-7)
  • Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8
  • Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная» (Ленинградское шоссе, д. 25-45)

Префектура СВАО

  • Дворцовый пруд, ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1

Префектура ВАО

  • Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18
  • Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.2
  • Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж
  • Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО «Сокольники»
  • Озеро Белое, ул. Заозерная, д. 2-6

Префектура ЮАО

  • Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д.1
  • Пруд Бекет, Загородное ш., вл. 2
  • Борисовские пруды, ул. Борисовские пруды, вл.2

Префектура ЮЗАО

  • Пруд Зелёнка, Нахимовский пр-т, вл. 8
  • Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д.3
  • Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12
  • Черневский пруд (верхний), ул. Черневская, стр.1
  • Пруд № 4 на территории санатория РАН, ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Префектура ЗАО

  • р. Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д. 21
  • Ул. Большая Филевская, д. 40А (ГАУК ПКиО «Фили»)
  • р. Москва в поселке Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41
  • Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а)

Префектура СЗАО

  • Ландшафтный парк Митино, ул. Барышиха, вл. 4
  • ПИП «Покровское-Стрешнево» (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д. 3
  • Ул. Свободы, д. 56, ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино»
  • Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, к. 3
  • Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского
  • Ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро
  • Карамышевская наб., д. 13-15
  • Ул. Авиационная, д. 79-1, «Яхт-порт «Алые паруса»
  • Пруд в с. Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова)

Префектура ЗелАО

  • Зона отдыха «Черное озеро»
  • Зона отдыха озеро «Школьное»

Префектура ТиНАО

  • п. Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, ул. Андрея Тарковского, д. 1
  • п. Вороновское, с. Покровское, д. 11, купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы
  • п. Вороновское, с. Богоявление, д. 1
  • н. Вороновское, с. Никольское, ул. Центральная, вл. 29
  • п. Воскресенское, д. 11А, клуб-отель «Воскресенское»
  • п. Десеновское, вблизи дер. Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской
  • п. Кленовское, дер. Товарищево, д. 9А
  • п. Кленовское, д. Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской
  • п. Краснопахорское, с. Былово, д. 82
  • п. Марушкинское, д. Марушкино, народный парк «Ручеек»
  • п. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа
  • п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 43
  • п. Московский, пр. пр. 389
  • п. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов
  • п. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской
  • п. Роговское, д. Васюнино, д. 88
  • г.о. Троицк, зона отдыха «Заречье», МУСП «Рыболовно-спортивная база»
  • п. Филимонковское, д. Кнутово
  • п. Щаповское, с. Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы
  • п. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22
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