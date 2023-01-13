Где купаться в проруби в Москве на Крещение 2023. Графика

Православному празднику Крещения сопутствует давняя традиция — погружение в студеную воду. Традиционные купания в проруби в Москве пройдут 18–19 января.

В целях безопасности для погружения нужно выбирать только специально оборудованные для этого места. Так, по распоряжению властей столицы в городе подготовили 57 иорданей и прорубей для крещенских купаний.

На каждой точке будут дежурить спасатели и медики. Для удобства граждан оборудованы спуски к воде. Окунуться в прорубь смогут жители любого округа Москвы.

Префектура САО

Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, вл. 38А

Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС «Левобережная» (Прибрежный проезд, д. 1-7)

Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8

Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС «Центральная» (Ленинградское шоссе, д. 25-45)

Префектура СВАО

Дворцовый пруд, ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1

Префектура ВАО

Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.2

Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО «Сокольники»

Озеро Белое, ул. Заозерная, д. 2-6

Префектура ЮАО

Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д.1

Пруд Бекет, Загородное ш., вл. 2

Борисовские пруды, ул. Борисовские пруды, вл.2

Префектура ЮЗАО

Пруд Зелёнка, Нахимовский пр-т, вл. 8

Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д.3

Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12

Черневский пруд (верхний), ул. Черневская, стр.1

Пруд № 4 на территории санатория РАН, ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Префектура ЗАО

р. Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, д. 21

Ул. Большая Филевская, д. 40А (ГАУК ПКиО «Фили»)

р. Москва в поселке Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41

Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а)

Префектура СЗАО

Ландшафтный парк Митино, ул. Барышиха, вл. 4

ПИП «Покровское-Стрешнево» (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д. 3

Ул. Свободы, д. 56, ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино»

Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, к. 3

Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского

Ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро

Карамышевская наб., д. 13-15

Ул. Авиационная, д. 79-1, «Яхт-порт «Алые паруса»

Пруд в с. Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова)

Префектура ЗелАО

Зона отдыха «Черное озеро»

Зона отдыха озеро «Школьное»

Префектура ТиНАО