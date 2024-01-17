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Эксперт призвал окунаться только в специально оборудованных купелях

Эксперт Старостин: купание в необорудованных купелях опасно для жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни, предупредил в разговоре с «Известиями» 16 января директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

Он отметил, что официально организованные купели делаются на безопасной глубине со всеми необходимыми сходнями, там дежурят спасатели, которые при необходимости готовы в любой момент прийти на помощь. Также здесь, как правило, находятся пункты обогрева, где можно комфортно переодеться и согреться после купания.

«Важно понимать, что это достаточно резкий перепад температуры, происходит сужение сосудов. И не каждый организм, особенно неподготовленный, способен адекватно на это среагировать. Бывают случаи потери сознания, судорог», — предупредил Старостин.

При этом он обратил внимание, что не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, особенно до окунания в прорубь. Желательно воздержаться от этого и сразу после купания.

«Крайне не рекомендую пользоваться какими-то стихийными купелями, прорубями и водоемами. Не всегда известна глубина в этой проруби или купели, не всегда есть возможность комфортную выбраться из них. Это опасно, потому что переохлаждение организма наступает достаточно быстро, и человек теряет возможность прилагать необходимые усилия, чтобы из нее выбраться. Также возможны подледные течения, которые могут унести под кромку льда. И не исключена возможность нахождения сторонних предметов, которые могут привести к травматизму под водой», — резюмировал эксперт по безопасности.

Как подготовиться к крещенскому купанию
На что важно обратить внимание при подготовке к окунанию в прорубь и как убедиться, что это безопасно

8 января врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям», что рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Неподготовленным людям лучше не рисковать. Купания могут завершиться плачевно для людей с ишемической болезнью сердца, гипертензией, пороками сердца и аритмией, ХОБЛ, неврологическими патологиями, указала Бурнацкая.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

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