Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина

Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения главы государства Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак 16 января.

«Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей — на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России». Работают около 20 тыс. волонтеров. В том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора», — написал он в своем Telegram-канале.



По словам Турчака, людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать президента, очень много. На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами люди самых разных профессий и возрастов.

«Их всех объединяет одно — желание видеть нашу страну сильной, великой и независимой. И такой она может быть только с одним человеком во главе — с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным», — подытожил Турчак.

16 января во всех регионах России прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящих выборах главы государства. Помогли в проведении сбора подписей около 20 тыс. волонтеров.

18 декабря российский лидер подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.