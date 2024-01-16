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На Украине признали успех российских военных над ВСУ в Крынках

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 15 января сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк украинскому изданию «Обозреватель».

По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям ВСУ в Крынках, что делает его «болезненным сегментом» для украинских войск.

Как уточнила Гуменюк, действия ВС РФ направлены на прекращение снабжения плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, чтобы в конечном итоге полностью вытеснить украинских военных с этой местности.

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14 января командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.

Ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» писало, что часть военных ВСУ отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в Крынках. Отмечалось, что многие не понимают целей удержания данной локации. Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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