Некоторые из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в населенном пункте Крынки. Об этом 6 января пишет издание «Страна.ua», которое пообщалось с рядом солдат.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте», — рассказал один из военных.

В статье указано, что многие не понимают целей удержания данной локации, а часть из них вообще заканчивает жизнь самоубийством.

Отказники есть также среди офицеров из-за того, что в Крынках не осталось укрытий, ведь российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) держат район под постоянным наблюдением. Военные также указали на явное превосходство РФ в плане БПЛА, артиллерии и солдат.

5 января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для YouTube-канала немецкой газеты Welt заявил, что ВСУ несут тяжелые потери в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

Украинские морпехи жалуются, что их заставляют форсировать Днепр, хотя данные попытки заранее обречены на поражение, отметил Ваннер. По его словам, это связано с намерением Киева продемонстрировать западным союзникам наступательные действия и получить дополнительное финансирование.

Ранее, 4 января, The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

До этого, 2 января, Минобороны России сообщило о попытках ВСУ высадиться на левую сторону Днепра, однако те уничтожаются российскими военнослужащими. Отмечается, что обстановка стабильно напряженная, но противник не сможет добраться на другой берег.

27 декабря обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что за шесть недель ВСУ потеряли около 50 лодок в попытках снабдить своих военных в районе Крынок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.