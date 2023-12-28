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Forbes сообщил о потере ВСУ 50 лодок на Днепре за шесть недель

Forbes: ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок
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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за шесть недель потеряли около 50 лодок, пытаясь снабдить своих военных в районе Крынок на левом берегу Днепра. Об этом 27 декабря заявил обозревать журнала Forbes Дэвид Экс.

«Сколько? По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены», — пишет Экс о количестве потерянной Киевом техники.

Самой примечательной потерей лодки ВСУ журналист назвал ситуацию, когда незадолго до католического Рождества российский дрон, начиненный взрывчаткой, поразил украинский БМК-Т — буксирно-моторный катер, созданный специально для подъема на место участков наплавных понтонных мостов. Этот факт, по словам Экса, говорит о том, что ВСУ стали использовать для снабжения своих войск любую технику, которая есть в наличии.

«То, что украинцы гоняли на БМК-Т туда и обратно через Днепр, не означает, что они строили понтонный мост через реку. <…> Чем больше лодок русские повредят или потопят, тем в большее отчаяние могут впасть украинцы и тем больше странных судов они могут ввести в эксплуатацию, чтобы обеспечить снабжение плацдарма», — добавил обозреватель.

Позиции и жертвы: президент оценил действия украинцев в Крынках
Киев теряет элитные подразделения в попытках удержать плацдарм на левом берегу Днепра

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что присутствие украинских военных в Крынках на левом берегу Днепра скоро закончится. По его словам, в этом селе Киев теряет не просто военнослужащих, а элиту — штурмовые отряды. При этом он добавил, что потери России там санитарные.

Ранее, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра заблокирована, ей устроили «огненный ад». Он объяснил, что по украинским боевикам работают бомбами, огнеметными системами, ракетами, артиллерией, а также беспилотниками. Под таким огнем украинские националисты «сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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