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Сальдо сообщил о блокировке ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо: ВСУ заблокированы в селе Крынки на левом берегу Днепра и несут потери
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Российские силы подтянули дополнительные подразделения к селу Крынки на левом берегу Днепра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблокированы, им устроен «огненный ад», противник несет потери. Об этом 15 ноября написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — отметил он.

Сальдо добавил, что на участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот противника, в основном мелкие группы.

«На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов. Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу — чуть больше двух суток», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор Херсонской области также указал, что моральное состояние большинства солдат ВСУ очень низкое, их посылают на убой. Ежедневно россиянам сдаются группы от двух-трех до 11–13 боевиков.

«Операцию по «форсированию» Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику — военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. Это был последний шанс для [президента Украины Владимира] Зеленского выслужиться перед своими хозяевами», — продолжил он.

Но планы противников «полетели в тартарары», шансов вырваться у боевиков нет.

Ранее, 11 ноября, врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал, как его подразделению удалось разбить морских пехотинцев ВСУ на левом берегу и захватить пленных. При сопровождении пленных в тыл он получил ранение, но выполнил свою задачу.

10 ноября российские силы группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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