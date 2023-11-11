Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу

Врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсланов рассказал, как его подразделению удалось разбить морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу и захватить пленных. Видео с рассказом бойца распространило 11 ноября Минобороны РФ.

«Противник предпринимает попытки занятия левого берега Днепра. Военнослужащие, которые вышли к нам, являются подготовленными, хотя они и называют себя мобилизованными, но по обмундированию и вооружению было видно, что они подготовлены к занятию каких-то позиций. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе, затем другие группы взяли в плен», — сказал он.

Он рассказал, что его подразделение находится непосредственно на рубеже обороны на земле и контролирует свои участки. Бойцы уничтожают противника, когда он заходит в вверенный район обороны.

«Им приходилось сталкиваться с нашими штурмовыми подразделениями, с морской пехотой, которые зачищают противника в указанных районах. Ребята подготовленные, они работают там, где противник пытается закрепиться», — сказал командир.

При сопровождении пленных в тыл Арсланов получил ранение, но выполнил свою задачу.

«Когда военнопленных вели в тыл, противник попытался уничтожить эту группу, чтобы мы не могли узнать разведданные. Начался минометный обстрел, сброс гранат с коптеров. В этот момент я получил осколочное ранение. Никто не стушевался, все взяли пленных на контроль. Моя задача была выполнена», — рассказал он.

10 ноября российские силы группировки войск «Днепр» под командованием Арсланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к госнаградам.

На следующий день бойцы группировки «Днепр» рассказали, как под командованием Арсланова уничтожили большую часть подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, он является спокойным и хладнокровным командиром, уверенность которого передается всем. Поэтому бойцы без колебаний и сомнений приступили к выполнению задачи, когда высадились противники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.