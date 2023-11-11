Бойцы группировки «Днепр» рассказали о взятии в плен солдат ВСУ

Российские бойцы группировки «Днепр» поделились, как под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили большую часть подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с рассказом российских военных распространило 11 ноября Минобороны РФ.

По словам сослуживца Арсаланова, он является спокойным и хладнокровным командиром, уверенность которого передается всем. Поэтому бойцы без колебаний и сомнений приступили к выполнению задачи, когда высадились противники, рассказал он.

«В ходе боя семь человек были взяты в плен. Четыре человека после концовки БК сами сдались. Понимали, что уже всё. Командир всё четко указал: как делать и что делать. С фланга Шеф с Французом заходили и вырубили пулеметчика прикладом, пока он менял БК. Командир с нами был до последнего в бою», — отметил российский военный.

Другой боец группировки выразил свои переживания о здоровье Арсаланова и пожелал командиру скорейшего выздоровления.

10 ноября российские силы группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к госнаградам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.