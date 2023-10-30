Речная болезнь: ВФУ не оставляют попыток форсировать Днепр

За прошедшие выходные — 28 и 29 октября — украинское командование попыталось сосредоточить войска для форсирования Днепра в районе Каховки, сообщили источники «Известий». По местам концентрации противника был нанесен комбинированный удар самолетами ВКС и оперативно-тактическими ракетами. Предпринимая попытки высадиться на нашем берегу Днепра, украинское командование создает видимость того, что ВФУ по-прежнему сохраняют инициативу, объясняют эксперты. За последние двое суток только на херсонском направлении украинские боевики потеряли до 165 боевиков, шесть автомобилей, одну гаубицу «Гиацинт» и две «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

Новые неудачи ВФУ на Днепре

На херсонском направлении за прошедшие выходные — 28 и 29 октября — в результате огневого поражения ВФУ потеряли до 165 боевиков, шесть автомобилей, а также одну гаубицу «Гиацинт» и две «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в субботу и воскресенье украинское командование попыталось сосредоточить войска для форсирования Днепра. Основное направление удара, предположительно, было запланировано в районе Каховки. Также намечалось несколько демонстрационных рейдов, вероятно, в районе Алешков.

Для первого броска украинское командование планировало использовать подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые поддерживали бойцы ССО. Украинские спецназовцы должны были совершать нападения на российские позиции с использованием штурмовых моторных лодок.

Летчики в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34 Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российское командование вскрыло украинский замысел. В ночь на 29 октября по местам сосредоточения ВФУ был нанесен комбинированный удар самолетами ВКС и оперативно-тактическими ракетами. В настоящее время противник подготовку к высадке остановил.

С точки зрения пропаганды доклады о том, что ВФУ находятся на левом берегу Днепра, позволяют украинскому командованию создавать видимость того, что оно сохраняет инициативу, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В реальности сейчас их там единицы. Это мелкие группы, и они никак не могут наступать или что-либо делать, кроме как обороняться, — объяснил он. — Все их попытки наступления пресекались и будут пресекаться российскими военнослужащими. Их действия на херсонском направлении отвлекают наши силы, но небольшие. Мы не используем там активно пехоту, а артиллерия и авиация работают постоянно.

Точными ударами

Российские войска за прошедшие двое суток — 28 и 29 октября — продолжали успешно отбивать атаки на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено пять атак двух механизированных и егерской бригад в районах Синьковки Харьковской области и Надии в ЛНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВФУ в районах Ямполовки и Торского в ДНР, также нанесено поражение войскам и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВФУ.

Работа расчета РСЗО «Град» Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили три атаки противника и нанесли поражение личному составу и технике механизированной и штурмовой бригады ВФУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВФУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВФУ и бригады теробороны в районах Урожайного, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР.

Кроме того, нанесено огневое поражение войскам 72-й механизированной бригады ВФУ и 118-й бригады теробороны в районах Водяного и Старомайорского.

На запорожском направлении отражено четыре атаки двух механизированных бригад ВФУ в районе Работино. Также нанесено поражение войскам 65-й механизированной бригады ВФУ. В районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Защита с воздуха

Российские экипажи ударных вертолетов уничтожают опорные пункты ВФУ на южнодонецком направлении. Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел работу «Аллигаторов» и пообщался с экипажем.

Вернувшийся с задания летчик группировки «Восток» рассказал, что ударная группа успешно поразила живую силу и технику вооруженных формирований Украины.

На кадрах, предоставленных корреспондентом, видны полушария снизу и спереди вертолета — это бортовой комплекс обороны. Он видит непосредственно само излучение, выпускаемое ракетами, что позволяет «Аллигаторам» не попадать под огонь противника.

Работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Как только они слышат шум авиации, со стороны украинских боевиков начинается движение. Прячутся — вплоть до того, что бросают технику и уходят. Эффективно работаем, результаты есть, — рассказал один из летчиков.

В ночное время суток экипажу приходится не только выискивать хорошо замаскированные цели, но и работать наводчиками для сослуживцев.

— На данный момент работы немного меньше, нежели при контрнаступлении ВФУ, которое было летом. Там работы было непочатый край, — сказал инженер авиационного комплекса с позывным Патрик.

Одни боевые машины возвращаются с задания, другие вылетают на него. На передовой всегда есть поддержка с воздуха.

Уничтожено 80 БПЛА противника

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1190 бойцов ВФУ и 62 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВФУ. В ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ. На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области. Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 80 украинских БПЛА.