Окно тревожностей: пресечена попытка высадки ВФУ в районе Днепра

Украинские формирования продолжают попытки высадиться на российском берегу Днепра в Херсонской области. Только за последние сутки наши войска обнаружили и уничтожили две баржи с десантом, а также нанесли удары по районам сосредоточения штурмовых групп ВФУ . По словам экспертов, украинское командование начинает концентрировать свои резервы на херсонском направлении, однако времени на проведение возможной наступательной операции у них осталось немного — до наступления холодов. Через одну–две недели окно возможностей для них закроется.

Ночной десант и подготовка к форсированию Днепра

С позднего вечера 18 октября украинское командование предприняло одну попытку большой высадки на херсонском направлении, а также ряд диверсионных атак, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Сначала российские военные обнаружили две десантные баржи. Предположительно, с их помощью предпринималась попытка высадки десанта. Затем засекли несколько катеров с украинскими штурмовыми группами. На территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, также были замечены районы сосредоточения подразделений десантно-штурмовых войск или морской пехоты.

По всем этим целям был нанесен массированный удар. 19 октября продолжались действия разведывательно-диверсионных групп, которые перемещались на катерах. В течение дня были вскрыты новые места сосредоточения.

Вооруженные формирования Украины подтягивают свои резервы в районе Днепра, сформировав, как в Америке, корпус морской пехоты без флота, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Их корпус состоит из четырех бригад, это достаточно большое количество людей, — уточнил он, — Скорее всего, они всё-таки попытаются форсировать Днепр. У них осталась неделя–две, а потом начнутся холода. Начали они с вылазок ДРГ, которые наши уничтожают. Т акже ВФУ пытаются наносить артиллерийские удары с помощью натовской разведки в глубину и ракетные удары по мостам, которые позволяют нам подбрасывать резервы и боеприпасы. Но наши бойцы тоже не спят, наблюдают, бьют. На мой взгляд, это всё обернется очередной кровавой мясорубкой, только на воде.

По мнению эксперта, эта операция станет «заключительным аккордом контрнаступления, которое провалено», а планируется она для того, чтобы «уйти на зиму, отсидеться и изобразить что-то весной».

Активная оборона в зоне СВО

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 19 октября.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили 11 атак штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка в ЛНР.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила шесть атак подразделений ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Нанесено огневое поражение войскам и технике подразделений двух механизированных бригад ВФУ и полка нацгвардии в районах Торского, Ямполовки и Григоровки в ДНР.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку противника в районе Клещеевки в ДНР и нанесли поражение личному составу и технике ВФУ в районах Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки в ДНР.

На запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Вербового. Кроме того, нанесено огневое поражение войскам и технике механизированной бригады ВФУ в районе Работино.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение личному составу и технике механизированной и мотопехотной бригад ВФУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР.

«Выкуриваем» ВФУ из Белогоровки

На позициях наших военнослужащих на лисичанском направлении в Белогоровке побывал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин и увидел, как они точными ударами уничтожают склады боеприпасов и блиндажи вооруженных формирований Украины.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

До добровольческого отряда «Барс-12» наш корреспондент добирался через минные поля. По его словам, с холодком в груди. На кадрах, предоставленных Зименкиным, видно полсотни противотанковых мин, сброшенных в ров.

По словам командира минометчиков с позывным Забой, украинские боевики сейчас копят силы под Белогоровкой.

— Сегодня слякотная такая погодка, немного сырая, потому решили придать огоньку, и сейчас по противнику будет открыт огонь! По Белогоровке. Есть попадание. Но одного снаряда показалось мало. И вот досылаем противнику второй зажигательный. Детонирует склад БК. Говорят, попали, — рассказывает Зименкин.

Поселок не раз переходил из рук в руки и уже стерт взаимными обстрелами. Но ВФУ хорошо окопались под землей. Приходится, как говорят минометчики, его выковыривать.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Уже не раз мы их уничтожаем. Они отстраиваются, мы сидим, курим, ждем, пока они отстроятся. Пока там накопятся. Потом их опять уничтожаем. Поджигаем, но они опять туда заходят. Нескончаемый конвейер по уничтожению у них какой-то, — рассказал нам Забой.

Сбит истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25

Всего за сутки в зоне СВО российские войска уничтожили до 835 боевиков ВФУ и 50 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 19 октября.

ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Троицкое в ДНР.

Кроме того, в ДНР уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВФУ.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ