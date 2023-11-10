ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

На херсонском направлении украинские боевики попытались высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, однако Вооруженные силы России пресекли эти попытки, поразив два подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщило Минобороны РФ.

«9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр», — сказано в сообщении.

Подразделение под командованием Арсаланова уничтожило большинство боевиков, а также взяло 11 украинских военнослужащих в плен.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам, добавили в военном ведомстве.

Также там указали, что потери украинской армии на данном направлении составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. За неделю сдались в плен 26 военнослужащих ВСУ.

Ранее, 6 ноября, на херсонском направлении ВС РФ предотвратили пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. В результате боевых действий потери противника составили до 130 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.

До этого, 22 октября, Минобороны РФ также сообщило, что на херсонском направлении российские военные остановили попытки ВСУ форсировать Днепр. 21 октября российские разведчики провели рейд на правый берег реки и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. В результате был ликвидирован личный состав противника, а также повреждены оружие и средства связи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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