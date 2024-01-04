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WP пишет о недовольстве военнослужащих ВСУ из-за тяжелых потерь

WP: бойцы ВСУ пожаловались, что несут тяжелые потери, не добиваясь результатов
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет недовольство из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Об этом 4 января сообщила американская газета The Washington Post (WP).

«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата нет», — рассказал изданию морской пехотинец ВСУ.

Кроме того, в материале сказано, что недовольство в украинской армии также растет из-за заявлений руководства об успехах не днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

По мнению некоторых военных, эта операция не стоит их жизней, но украинскому руководству нужно показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.

Обереговая линия: ВС РФ сдерживают противника на Днепре
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Ранее, 2 января, Минобороны России сообщило о попытках ВСУ высадиться на левую сторону Днепра, однако те уничтожаются российскими военнослужащими. Отмечается, что обстановка стабильно напряженная, но противник не сможет добраться на этот берег Днепра.

До этого, 22 декабря, войска РФ в течение недели пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Также там ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, 37 автомобилей, 24 лодки, 20 орудий полевой артиллерии и один танк.

Перед этим, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра. По его словам, на данном участке фронта ВСУ «пихают людей на истребление», причем сами украинские военнослужащие говорят, что «это дорога в один конец». Российский лидер отметил, что присутствие Вооруженных сил Украины там скоро закончится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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