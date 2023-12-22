Силы РФ за неделю пресекли все попытки высадки ВСУ у Днепра
Войска РФ в течение недели пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Минобороны.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, на указанном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, а также 37 автомобилей, 24 лодки, 20 орудий полевой артиллерии и один танк.
Как сообщили в МО, силы РФ с 16 по 22 декабря нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным украинским объектам. Уточнялось, что были поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и украинских формирований.
Ранее, 20 декабря, экипажи истребителей Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразили три наблюдательных пункта ВСУ. Отмечается, что они применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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