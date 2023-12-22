Минобороны РФ сообщило о 39 ударах по военным объектам ВСУ за неделю
За неделю Вооруженные силы РФ нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, сообщило 22 декабря Минобороны России.
«В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», — сказано в сообщении военного ведомства.
По данным министерства, были поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных наемников и украинских формирований.
«Все назначенные объекты поражены», — заключили в ведомстве.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопления бронетехники ВСУ на купянском направлении. Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов.
До этого, 20 декабря, экипажи истребителей Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразили три наблюдательных пункта ВСУ. Отмечается, что они применили универсальные модули планирования и коррекции с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг.
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