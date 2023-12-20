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Экипажи Су-34 ВКС РФ поразили три наблюдательных пункта ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Не подвергая себя риску обнаружения и атаки противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии, экипажи бомбардировщиков Су-34 применили универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 весом 500 кг. После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтвердили попадание в цель и обеспечили безопасный маршрут для ухода авиации на аэродромы базирования.

«Сегодня выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тыс. м за облаками. Полет прошел достаточно спокойно. Всё вооружение сработало штатно. Надеюсь, цели были поражены», — сказал командир экипажа Су-34 Олег.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений группировки войск «Центр».

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Ранее, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Сообщалось, что при выполнении боевого задания использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

15 декабря российское военное ведомство рассказало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

До этого, 11 декабря, Минобороны показало, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществил уничтожение личного состава ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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