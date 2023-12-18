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Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 18 декабря.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО (специальной военной операции. — Ред.)», — цитирует заявление «РИА Новости».

Также сообщалось, что при выполнении боевого задания использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Особенность этих снарядов заключается в способности нанести удар, не входя в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.

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Ранее, 15 декабря, Минобороны сообщало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

Перед этим, 11 декабря, Минобороны показало, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществил уничтожение личного состава ВСУ на краснолиманском направлении.

22 ноября директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о преимуществах боевого бомбардировщика Су-34. Как отметил эксперт, Су-34 в своем классе является лучшим среди всех истребителей не только России, но и стран НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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