Российский Су-34 уничтожил личный состав ВСУ на краснолиманском направлении

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно осуществил уничтожение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило Минобороны РФ.

«Выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тыс. м. <…> Всё вооружение сработало штатно, цели были поражены. Победа будет за нами», — рассказал пилот Су-34 по имени Олег.

Как уточнили в МО РФ, после получения экипажем истребителей Су-34 Воздушно-космических сил России координат противника была реализована бомбардировка фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям ВСУ.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что экипажи Су-34 проводят круглосуточное дежурство и выполняют вылеты с аэродрома базирования в рамках выполнения боевых задач.

10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище с топливом для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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