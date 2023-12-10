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ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Катран» и «Омаха», сообщили 10 декабря в Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище топливо для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах, добавили в МО.

Также за сутки подразделения Южной группировки войск, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем отразили на донецком направлении восемь атак украинских войск и отрядов теробороны. Помимо этого они нанесли огневое поражение скоплениям живой силы украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Потери противника на указанном направлении составили до 300 человек. Кроме того, в число потерь украинских сил вошли боевая бронированная машина, три автомобиля, два орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Помимо этого бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Также бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.

До этого в Минобороны РФ впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М по ВСУ в зоне спецоперации на донецком направлении. Уточнялось, что экипажи армейской авиации в составе ударной группы нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

Также этим утром самолеты Западной группировки российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, рассказал ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев. Кроме этого артиллерия «Запада» в ходе контрбатарейной борьбы поразила позиции украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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