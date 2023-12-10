В Минобороны впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Министерство обороны России 10 декабря впервые рассказало о применении вертолетов Ка-52М по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) на донецком направлении.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — отметили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что для выполнения боевой задачи летчики использовали поддержку подразделений сухопутных войск. Бойцы нанесли удар по координатам, уничтожив бронетехнику противника и пункт управления украинских военнослужащих.
Ранее, 10 декабря, Минобороны сообщало о героических подвигах ВС РФ. Гвардии капитан Андрей Мельниченко после очередного боевого вылета после возвращения на аэродром базирования на вертолете Ка-52 выявил отказ прицельно-навигационного комплекса, вследствие повреждений, полученных вертолетом при обстреле противником с земли.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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