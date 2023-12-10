Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России в воскресенье, 10 декабря, рассказало о новых героических подвигах российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в военном ведомстве, гвардии рядовой Игорь Дьяконов, водитель взвода материально-технического обеспечения, получил задачу доставить боеприпасы подразделениям, которые находились в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Возглавив колонну машин, в темное время суток, с выключенными фарами рядовой Дьяконов выдвинулся в назначенный пункт. В ходе совершения марша, колонна подверглась огневому обстрелу со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, Дьяконов вывел всю колонну из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым сохранив ценный груз. Благодаря умелым и храбрым действиям гвардии рядового Игоря Дьяконова, боеприпасы, своевременно были доставлены подразделениям на передовую, добавили в Минобороны.

Кроме того, военное ведомство отметило и работу старшего инженера, гвардии капитана Андрея Мельниченко, который выполнял задачи по устранению сложных неисправностей авиационной техники и восстановлению ее боеготовности.

После очередного боевого вылета после возвращения на аэродром базирования на вертолете Ка-52 Мельниченко выявил отказ прицельно-навигационного комплекса, вследствие повреждений, полученных вертолетом при обстреле противником с земли. Он, проанализировав данные объективного контроля и техническую документацию вертолета, оперативно нашел вышедший из строя блок комплекса, после чего произвел его восстановление и последующую настройку прицельно-навигационного оборудования, тем самым подготовив вертолет к выполнению боевых задач по предназначению.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря высокому профессионализму офицера авиационная техника на аэродроме базирования всегда находилась в исправном состоянии.

Накануне, 9 декабря, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в субботу, 9 декабря, пообщался с тремя братьями-артиллеристами из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые служат в одном подразделении и вместе уничтожают позиции боевиков ВСУ.

Старший из братьев с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца. В настоящее время они все вместе служат в зоне СВО в расчете реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». За плечами бойцов большой опыт боевых действий.

Один из близнецов с позывным Миньон 1, отметил, что бойцы из их подразделения поражают самые разные цели. Другой брат с позывным Миньон 2, в свою очередь, подчеркнул, что работать нужно быстро, поскольку противник тоже пытается их вычислить и нанести удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».