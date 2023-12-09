Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии
Общество
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря
Мир
В США назвали ВПК РФ поводом для Вашингтона и Киева пойти на переговоры
Политика
Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
Общество
В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии
Политика
Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»
Политика
Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в штабе ОНФ
Общество
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Общество
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Сюжет:

«Известия» рассказали о работе трех братьев-артиллеристов в зоне СВО

Трое братьев-артиллеристов из ДНР в зоне СВО уничтожают позиции ВСУ из «Градов»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое братьев-артиллеристов из Донецкой Народной Республики (ДНР) служат в одном подразделении и вместе уничтожают позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в субботу, 9 декабря, пообщался с военнослужащими, которые рассказали об особенностях несения ими службы.

Старший из братьев с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца.

В настоящее время они все вместе служат в зоне специальной военной операции (СВО) в расчете реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». За плечами бойцов большой опыт боевых действий.

Один из близнецов с позывным Миньон 1, отметил, что бойцы из их подразделения поражают самые разные цели.

«Пехота, танки, много целей, очень много. «Грады» подбивали», — рассказал он.

Другой брат с позывным Миньон 2, в свою очередь, подчеркнул, что работать нужно быстро, поскольку противник тоже пытается их вычислить и нанести удар.

«Мы выполняем свою работу и сразу сворачиваемся как можно быстрее, чтобы люди остались целы, техника. Это очень важно», — сообщил он.

Бригады подряд: ВС РФ усилят артиллерийские соединения большой мощности
Тяжелые орудия и минометы помогут взломать оборону противника

В августе «Известия» рассказывали историю двух других братьев-артиллеристов, несущих службу в зоне СВО. Двоюродные братья из Бугульмы вместе служат на краснолиманском направлении. Один из братьев с позывным Лев рассказал тогда, что устроился на службу по контракту еще в 2018 году. Вскоре после этого его двоюродный брат захотел к нему присоединиться и также заключил контракт. Теперь он служит под позывным Тигр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023