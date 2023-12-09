«Известия» рассказали о работе трех братьев-артиллеристов в зоне СВО

Трое братьев-артиллеристов из Донецкой Народной Республики (ДНР) служат в одном подразделении и вместе уничтожают позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в субботу, 9 декабря, пообщался с военнослужащими, которые рассказали об особенностях несения ими службы.

Старший из братьев с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца.

В настоящее время они все вместе служат в зоне специальной военной операции (СВО) в расчете реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». За плечами бойцов большой опыт боевых действий.

Один из близнецов с позывным Миньон 1, отметил, что бойцы из их подразделения поражают самые разные цели.

«Пехота, танки, много целей, очень много. «Грады» подбивали», — рассказал он.

Другой брат с позывным Миньон 2, в свою очередь, подчеркнул, что работать нужно быстро, поскольку противник тоже пытается их вычислить и нанести удар.

«Мы выполняем свою работу и сразу сворачиваемся как можно быстрее, чтобы люди остались целы, техника. Это очень важно», — сообщил он.

В августе «Известия» рассказывали историю двух других братьев-артиллеристов, несущих службу в зоне СВО. Двоюродные братья из Бугульмы вместе служат на краснолиманском направлении. Один из братьев с позывным Лев рассказал тогда, что устроился на службу по контракту еще в 2018 году. Вскоре после этого его двоюродный брат захотел к нему присоединиться и также заключил контракт. Теперь он служит под позывным Тигр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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