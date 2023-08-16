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Корреспондент «Известий» узнал историю служащих в зоне СВО братьев-артиллеристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 16 августа, пообщался с братьями-артиллеристами, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, и узнал их историю.

Двоюродные братья из Бугульмы вместе служат на краснолиманском направлении.

Один из братьев с позывным Лев рассказал, что устроился на контракт еще в 2018 году. Вскоре после этого его двоюродный брат захотел к нему присоединиться и также заключил контракт. Теперь он служит под позывным Тигр.

«После этого вместе так и служим», — сказал он.

Тигр рассказал, что в зоне спецоперации также находятся его отец и дядя.

«Отец мобилизованный, дядя — доброволец, а мы — контрактники», — пояснил Тигр. Он передал привет жене Анне, сыну, матери и друзьям.

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11 августа Полторанин рассказал, как при продвижении на краснолиманском направлении пехоте помогают новейшие танки Т-90М «Прорыв», защищенные крепкой броней. Они работают по целям разными видами боеприпасов, зачастую подбираясь максимально близко к противнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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