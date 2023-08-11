«Известия» показали работу российских танкистов на краснолиманском направлении

Российские военные продолжают продвигаться на краснолиманском направлении. Обстановку на огневом рубеже в пятницу, 11 августа, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В продвижении пехоте помогают новейшие танки Т-90М «Прорыв», защищенные крепкой броней. Они работают по целям разными видами боеприпасов, зачастую подбираясь максимально близко к противнику.

«Экипаж выезжает на огневую точку, очередная цель — опорник. Машина будет работать с закрытой позиции», — отметил корреспондент.

Такой огонь эффективен для танкистов и внезапен для противника, которого наши военнослужащие активно выбивают на краснолиманском направлении. Действуют бойцы так: на огневой рубеж выкатывается экипаж танкового подразделения Центрального военного округа, и танкисты делают два выстрела в сторону украинских позиций, показал Полторанин

Цель поражена. Основная задача — выбить украинских боевиков из лесополосы и продвинуть нашу пехоту. Экипажу машины, по словам командира, нередко приходится выезжать к противнику на расстояние выстрела.

«Когда напрямую выкатываешься, там уже азарт играет, ты видишь противника напрямую, с ним так проще контактировать, тебе уже проще работать», — уточнил командир танка с позывным Витас.

Проще работать по врагу и благодаря новейшему образцу танка Т-90М «Прорыв» стало. Он маневренный, мощный, а внутри — целый ассортимент снарядов. По живой силе противника экипаж отрабатывает осколочно-фугасными снарядами, по вражеской технике — кумулятивными и бронебойными. Этот экземпляр машины поступил недавно, он был выпущен в 2023 году, рассказал корреспондент.

«Система управления огнем — она упрощенная. Она включается одним тумблером. Так ты намного быстрее готов к бою, чем на той же 72-ке», — сообщил наводчик танка с позывным Кроха.

Важна и скорость. Отработав, танк быстро покидает позицию и разгоняется до 70 км/ч. Крепкая броня помогает защититься от запрещенных кассетных боеприпасов Вооруженных сил Украины. Впрочем, крепкая здесь не только броня, но и дружба — военнослужащие экипажа прибыли из небольшого городка в Свердловской области, сообщил Полторанин.

«Работаем уже с самого начала, уже сдружились, сработались. У каждого своя работа, каждый отвечает за свое. Мы тем более еще и земляки», — уточнил механик-водитель танка.

Боевую машину бойцы назвали в честь своего города — «Тавда». Это и танк, и талисман, и частица родной земли, которую сейчас защищают бойцы от киевского режима, подытожил корреспондент.

Ранее в это день «Известия» показали кадры работы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». В качестве огневой позиции бойцы ОМОНа выбрали некогда жилой дом. Огонь по противнику они ведут из заброшенных квартир и окон подъездов, там же укрываются от ответного огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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