Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Российские военные сорвали попытку ротации 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодонецкого Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.
«При поддержке артиллерии и армейской авиации пресечена атака и сорвана ротация подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого. Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады территориальной обороны в районе Макаровки», — заявил он.
Кроме того, Чехов отметил, что бойцы ударом тяжелых огнеметных систем уничтожили живую силу противника. Помимо этого, бомбардировщиками был нанесен удар по живой силе ВСУ, потери составили 80 боевиков убитыми.
Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно уничтожили минометный расчет ВСУ на правом берегу реки Днепр. Военные осуществили незамедлительную работу с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» по позициям противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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