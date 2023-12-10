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Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
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Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщило Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские военные осуществили незамедлительную работу с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» по позициям противника.

В результате получения расчетом целеуказания бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ заняли огневую позицию и совершили первый выстрел по позициям ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Минометный расчет противника был успешно ликвидирован после корректировки огня российскими операторами беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщил командир минометного расчета с позывным Панда, находившиеся на лодке на правом берегу Днепра военные ВСУ подобрались к позициям российских войск, но в итоге противник был там же уничтожен.

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Накануне, 9 декабря, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин пообщался с тремя братьями-артиллеристами из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые служат в одном подразделении и вместе уничтожают позиции боевиков ВСУ.

Старший из братьев с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца. В настоящее время они все вместе служат в зоне специальной военной операции (СВО) в расчете реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». За плечами бойцов большой опыт боевых действий.

Один из близнецов с позывным Миньон 1 отметил, что бойцы из их подразделения поражают самые разные цели. Другой брат с позывным Миньон 2, в свою очередь, подчеркнул, что работать нужно быстро, поскольку противник тоже пытается их вычислить и нанести удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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