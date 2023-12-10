Авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

Самолеты Западной группировки российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря «РИА Новости» сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны [противника]», — сказал он.

Шепелявцев добавил, что военные действия происходили в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Кроме того, по данным офицера, артиллерия «Запада» в ходе контрбатарейной борьбы поразила позиции украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

Накануне, 9 декабря, начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки успешно отразила пять атак ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что суммарные потери противника составили до 100 военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».