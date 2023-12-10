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Авиация группировки «Запад» нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Самолеты Западной группировки российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря «РИА Новости» сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны [противника]», — сказал он.

Шепелявцев добавил, что военные действия происходили в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Кроме того, по данным офицера, артиллерия «Запада» в ходе контрбатарейной борьбы поразила позиции украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

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Накануне, 9 декабря, начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки успешно отразила пять атак ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что суммарные потери противника составили до 100 военных.

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