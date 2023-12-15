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Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
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Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны 15 декабря показало боевой вылет экипажа.

Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34, согласно полетному заданию, вошли в заданный район и поразили намеченные цели. Они выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Получив от разведки подтверждение о поражении цели, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Экипажи Су-34 выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток, при любых метеорологических условиях, добавили в военном ведомстве.

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11 декабря Минобороны показало, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществил уничтожение личного состава ВСУ на краснолиманском направлении.

22 ноября директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о преимуществах боевого бомбардировщика Су-34. Как отметил эксперт, Су-34 в своем классе является лучшим среди всех истребителей не только России, но и стран НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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